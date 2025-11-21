अमृतसर: मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल, ऑस्ट्रेलिया निर्मित पिस्तौल बरामद
अमृतसर के मोहकमपुरा इलाके में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। निशानदेही के दौरान बदमाश ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने उसे घायल कर दिया। घायल बदमाश जसकीरत सिंह है, जिसने अपहरण और रंगदारी जैसे अपराधों में शामिल होने की बात स्वीकार की है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। निशानदेही पर पुलिस के सामने छिपाई पिस्तौल निकाल कर आरोपित ने शुक्रवार शाम मोहकमपुरा इलाके में पुलिस पार्टी पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। जवाबी कार्रवाई में इंस्पेक्टर जसजीत सिंह ने अपनी सर्विस पिस्तौल से बदमाश के दाएं पैर पर गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया।
जख्मी आरोपित की पहचान सुल्तानविंड रोड स्थित नामदेव कालोनी निवासी जसकीरत सिंह (23) के रूप में बताई है। पुलिस ने आरोपित को अस्पताल में दाखिल करवाया है।
घटना स्थल पर जांच करने पहुंचे सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सूचना मिली थी कि जसकीरत सिंह अपने अन्य साथी जसपाल नगर निवासी अनमोल सिंह उर्फ बूटा के साथ बाइक पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसके बाद एसीपी गगनदीप सिंह की अगुआई में मोहकमपुरा थाने की पुलिस ने नाकाबंदी कर दोनों को धर लिया।
पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया है कि 14 नवंबर को जसकीरत सिंह ने पिस्तौल के बल पर महिला का अपहरण कर लिया था। यह पिस्तौल आरोपितों ने लूट की अन्य वारदात के दौरान किसी से छीना था। उक्त वारदात के बाद पिस्तौल उन्होंने सुनसान इलाके में छिपा दी थी।
पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने गुरकीरत सिंह को हिरासत में लिया और उसकी निशानदेही पर पिस्तौल बरामद करने के लिए चल पड़ी। आरोपित के कहने के बाद उसे वहां सुनसान जगह पर उतारा गया पिस्तौल तलाशने के लिए खोल दिया। कुछ देर पिस्तौल मिली तो आरोपित ने उसे पुलिस पार्टी पर तान कर फायरिंग शुरू क दी। तुरंत इंस्पेक्टर जसजीत सिंह ने अपनी सर्विस पिस्तौल निकाली और गुरकीरत पर फायर कर दिया।
गोली उसके पैर में जाकर लगी और वह जख्मी हो कर वहीं जमीन पर गिर गया। पुलिस ने तुरंत जमीन पर गिरी आरोपित की विदेशी पिस्तौल को कब्जे में लिया। सीपी ने बताया कि जांच में पता चला है कि आरोपितों ने 15 नवंबर को तरनतारन जिले के स्टार इमिग्रेशन वीजा कंस्लटेंसी कार्यालय के बाहर रंगदारी के लिए गोलियां चलाईं थी।
इस संबंध में तरनतारन के सिटी थाने में पुलिस द्वारा केस दर्ज किया गया था। इससे पहले 27 अक्टूबर को लोपोके थाने में मारपीट का केस दर्ज है।
दोनों आरोपितों के संबंध विदेश बैठे गैंग्सटर गुरदेव जस्सल के साथ हैं। उसके कहने पर आरोपित वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपित जसकीरत के साथी अनमोल (19) के खिलाफ के खिलाफ मारपीट के तीन मामले दर्ज हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।