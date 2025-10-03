भगवंत मान से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू तक... क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन की शादी में आई ये बड़ी हस्तियां; धूम-धाम से पूरी हुई 'लावां' की रस्म

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा की शादी हुई। इस समारोह में काफी खास मेहमान शामिल हुए जिसमें पंजाब के CM भगवंत मान, नवजोत सिंह सिद्धू आदि शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के कारण अभिषेक शर्मा शादी में शामिल नहीं हो पाए। कोमल शर्मा की शादी लुधियाना के व्यवसायी लविश ओबरॉय के साथ अमृतसर में हुई।

नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे CM भगवंत मान

अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा की शादी में काफी खास मेहमानों ने शिरकत की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नवदंपती को आशीर्वाद देने अमृतसर पहुंचे थे।

नवजोत सिद्धू ने भी नवदंपती को दी बधाई

अभिषेक शर्मा तो अपनी बहन की शादी में नहीं पहुंच सके लेकिन पंजाब की बड़ी-बड़ी हस्तियों ने कोमल शर्मा की शादी में पहुंचकर चार चांद लगा दिए। नवजोत सिंह सिद्धू नए जोड़े को बधाई देने पहुंचे।