    भगवंत मान से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू तक... क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन की शादी में आई ये बड़ी हस्तियां; धूम-धाम से पूरी हुई 'लावां' की रस्म

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:39 PM (IST)

    पंजाब के अमृतसर में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा की शादी लुधियाना के व्यवसायी लविश ओबरॉय के साथ हुई। इस शादी समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे खास मेहमान शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के कारण अभिषेक शर्मा अपनी बहन की शादी में उपस्थित नहीं हो सके।

    पंजाब के अमृतसर में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा की शादी हुई (फोटो: जागरण)

    डिजिटल डेस्क, अमृतसर।  पंजाब के अमृतसर में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा की शादी हुई। इस समारोह में काफी खास मेहमान शामिल हुए जिसमें पंजाब के CM भगवंत मान, नवजोत सिंह सिद्धू आदि शामिल हैं।

    ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के कारण अभिषेक शर्मा शादी में शामिल नहीं हो पाए। कोमल शर्मा की शादी लुधियाना के व्यवसायी लविश ओबरॉय के साथ अमृतसर में हुई।

    नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे CM भगवंत मान

    अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा की शादी में काफी खास मेहमानों ने शिरकत की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नवदंपती को आशीर्वाद देने अमृतसर पहुंचे थे।

    नवजोत सिद्धू ने भी नवदंपती को दी बधाई

    अभिषेक शर्मा तो अपनी बहन की शादी में नहीं पहुंच सके लेकिन पंजाब की बड़ी-बड़ी हस्तियों ने कोमल शर्मा की शादी में पहुंचकर चार चांद लगा दिए। नवजोत सिंह सिद्धू नए जोड़े को बधाई देने पहुंचे।

    किससे हुई है कोमल शर्मा की शादी?

    कोमल शर्मा की शादी लुधियाना के व्यवसायी लविश ओबरॉय के साथ हुई। पारंपरिक रूप से गुरुद्वारे में लावां लेकर शादी पूरी हुई।

    धूम-धाम से पूरी हुई शादी की सभी रस्में

    कोमल शर्मा और व्यवसायी लविश ओबरॉय की शादी में जुते चुराने की रस्म हुई। सभी रस्मों को धूम-धाम से पूरा किया गया।

    काफी खुश नजह आ रहे थे दूल्हे राजा

    शादी की सभी रस्मो के दौरान दूल्हे लविश ओबरॉय काफी खुश नजर आ रहे थे। शादी में कई स्पेशल गेस्ट भी मौजूद थे।