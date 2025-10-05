अमृतसर में काउंटर इंटेलिजेंस टीम के हत्थे चढ़े दो आरोपी, पांच ग्लॉक पिस्तौल और ढाई किलो हेरोइन बरामद

जागरण संवाददाता,अमृतसर। कांउटर इंटेलिजेंस (सीआई) की टीम ने पाकिस्तान से नशा और हथियार मंगवा कर गैंग्स्टरों को सप्लाई करनेवाले गिरोह के दो सदस्यों को शनिवार की रात गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से पांच ग्लाक पिस्तौल, ढाई किलो हेरोइन बरामद कर असलहा एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल के थाने में केस दर्ज किया गया है। सीआई के सब इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की धरपकड़ जारी है।

सब इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान तरनतारन जिले के ढोलन गांव निवासी गुरजंट सिंह और छीना बिधी चंद गांव निवासी गुरवैल सिंह के रूप में बताई है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपित हथियार और हेरोइन की खेप ठिकाने लगाने जा रहे हैं। इसी आधार पर सीआई की टीम ने रास्ते में नाकाबंदी कर दोनों को धर लिया। तलाशी के दौरान पांच ग्लाक पिस्तौल, पांच मैगजीन, ढाई किलो हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ में गुरजंट सिंह और गुरवेल सिंह ने स्वीकार किया है कि वह पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क में हैं और कुछ दिन पहले ही यह खेप पाक तस्करों ने ड्रोन के मार्फत भारतीय हद में गिराई थी। पुलिस को दोनों के मोबाइल नंबरों से पाक तस्करों के कांटेक्ट्स भी मिले हैं।