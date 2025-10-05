Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर में काउंटर इंटेलिजेंस टीम के हत्थे चढ़े दो आरोपी, पांच ग्लॉक पिस्तौल और ढाई किलो हेरोइन बरामद

    By naveen rajput Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:07 PM (IST)

    अमृतसर में काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान से हथियार और हेरोइन मंगवाकर गैंगस्टरों को बेचते थे। उनके पास से पांच ग्लॉक पिस्तौल और ढाई किलो हेरोइन बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला कि वे पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क में थे और ड्रोन से माल गिराया गया था। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों को ढूंढ रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पांच ग्लॉक पिस्तौल, ढाई किलो हेरोइन सहित दो काबू

    जागरण संवाददाता,अमृतसर। कांउटर इंटेलिजेंस (सीआई) की टीम ने पाकिस्तान से नशा और हथियार मंगवा कर गैंग्स्टरों को सप्लाई करनेवाले गिरोह के दो सदस्यों को शनिवार की रात गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से पांच ग्लाक पिस्तौल, ढाई किलो हेरोइन बरामद कर असलहा एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल के थाने में केस दर्ज किया गया है। सीआई के सब इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की धरपकड़ जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सब इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान तरनतारन जिले के ढोलन गांव निवासी गुरजंट सिंह और छीना बिधी चंद गांव निवासी गुरवैल सिंह के रूप में बताई है।

    पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपित हथियार और हेरोइन की खेप ठिकाने लगाने जा रहे हैं। इसी आधार पर सीआई की टीम ने रास्ते में नाकाबंदी कर दोनों को धर लिया। तलाशी के दौरान पांच ग्लाक पिस्तौल, पांच मैगजीन, ढाई किलो हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ में गुरजंट सिंह और गुरवेल सिंह ने स्वीकार किया है कि वह पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क में हैं और कुछ दिन पहले ही यह खेप पाक तस्करों ने ड्रोन के मार्फत भारतीय हद में गिराई थी। पुलिस को दोनों के मोबाइल नंबरों से पाक तस्करों के कांटेक्ट्स भी मिले हैं।