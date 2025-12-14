Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने नशा तस्करी मॉड्यूल पकड़ा, 4 किलो हेरोइन व ड्रग मनी समेत तीन गिरफ्तार

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने नशा तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 किलो हेरोइन और ड्रग मनी बरामद की गई ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस की तरफ से जब्त हथियार, ड्रग्स व ड्रग मनी।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय कड़ियों से जुड़े एक नशा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 किलो हेरोइन, एक पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस और 3.90 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीजीपी पंजाब की तरफ से जारी जानकारी केअनुसार यह नशा आपूर्ति मॉड्यूल विदेश में बैठे तस्करों से जुड़ा हुआ था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों के संबंध विदेश में बैठे हैंडलर लखविंदर सिंह उर्फ बाबा लखा से हैं।

    इसके अलावा इस नेटवर्क की कड़ियां दया सिंह उर्फ प्रीत सेखों से भी जुड़ी पाई गई हैं, जो फिलहाल सेंट्रल जेल में बंद है।

    इनपुट के आधार पर हुई कार्रवाई

    काउंटर इंटेलिजेंस को इनपुट मिला था कि अमृतसर क्षेत्र में भारी मात्रा में हेरोइन की सप्लाई की जा रही है। सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। बरामद पिस्टल और कारतूस से यह भी संकेत मिलता है कि आरोपी हथियारों के सहारे तस्करी नेटवर्क को संचालित कर रहे थे।

    एसएसओसी थाने में मामला दर्ज

    मामले में थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों, फंडिंग चैनल और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की गहन जांच कर रही है।