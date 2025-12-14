काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने नशा तस्करी मॉड्यूल पकड़ा, 4 किलो हेरोइन व ड्रग मनी समेत तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय कड़ियों से जुड़े एक नशा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 किलो हेरोइन, एक पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस और 3.90 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।

डीजीपी पंजाब की तरफ से जारी जानकारी केअनुसार यह नशा आपूर्ति मॉड्यूल विदेश में बैठे तस्करों से जुड़ा हुआ था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों के संबंध विदेश में बैठे हैंडलर लखविंदर सिंह उर्फ बाबा लखा से हैं।

इसके अलावा इस नेटवर्क की कड़ियां दया सिंह उर्फ प्रीत सेखों से भी जुड़ी पाई गई हैं, जो फिलहाल सेंट्रल जेल में बंद है। इनपुट के आधार पर हुई कार्रवाई काउंटर इंटेलिजेंस को इनपुट मिला था कि अमृतसर क्षेत्र में भारी मात्रा में हेरोइन की सप्लाई की जा रही है। सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। बरामद पिस्टल और कारतूस से यह भी संकेत मिलता है कि आरोपी हथियारों के सहारे तस्करी नेटवर्क को संचालित कर रहे थे।