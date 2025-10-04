Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली पर पंजाब को दहलाने की साजिश... सेना से बर्खास्त कमांडो सहित चार गिरफ्तार, ISI से निकला कनेक्शन

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:12 PM (IST)

    अमृतसर में पुलिस ने सेना से बर्खास्त कमांडो और उसके दो साथियों को ग्रेनेड पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि वे आईएसआई और विदेश में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों के लिए काम करते थे। उनकी योजना दीपावली पर बड़ी घटना को अंजाम देना था। पुलिस अब सीमावर्ती इलाके में रहने वाले युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सेना से बर्खास्त कमांडों सहित चार गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो)

    नवीन राजपूत, अमृतसर। पुलिस ने वीरवार को सेना से बर्खास्त कमांडो व उसके दो साथियों को चार ग्रेनेड, एक ग्लॉक पिस्टल, एक मैगजीन और 15 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है।

    आरोपितों से पूछताछ में पता चला है कि कि वे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के अलावा विदेश में रहते खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) के आतंकी कुलवंत सिंह कंता और बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआइ) के आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनकी योजना दीपावली में बड़ी घटना को अंजाम देना था। उन्होंने बताया कि उनके अलावा सीमावर्ती इलाके में रहने वाले दर्जनों युवक दोनों आतंकियों के संपर्क में हैं। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस अब इन युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है।

    इन नामों से हुई पहचान

    एसएसपी मनिंदर सिंह ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान तरनतारन जिले के गांव तलवंडी मेहर सिंह निवासी रविंदर सिंह, गुरदासपुर जिले के गांव हरपुरा निवासी धर्मेंद्र सिंह और उसके साथी महकप्रीत सिंह के रूप में हुई है।

    धर्मेंद्र सेना में पांच वर्ष तक कमांडो रह चुका है और बर्खास्त होने के बाद वह एक केस में जेल काट कर लौटा है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आशंका है कि रविंदर और धर्मेंद्र पहले भी हथियारों की इस तरह की खेप मंगवाकर सप्लाई कर चुके हैं।

    पांच साल तक की सेना में नौकरी

    उन्होंने बताया कि आतंकी कुलवंत सिंह उर्फ कंता वर्तमान में यूके में बैठ भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। वेष बदलने में माहिर है कमांडोजांच अधिकारी ने बताया कि पकड़ा गया कमांडो धर्मेंद्र लगभग पांच साल तक सेना में नौकरी कर चुका है।

    इंटरनेट मीडिया के मार्फत ही वह आइएसआइ से जुड़ा था। पिछले छह साल से वह कई वेष भी बदल चुका है। कभी वह बिना दाड़ी मूंछ के दिखता है तो तो कभी लंबी दाड़ी और पगड़ी पहन लेता है। पता चला है कि आरोपित मुस्लिम वेष में भी कई बार देखा जा चुका है।