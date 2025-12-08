'तरनतारन उपचुनाव में टिकट के लिए मुझसे मांगे करोड़ों रुपये', रंजीत राणा गंडीविंड का पंजाब कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा
कांग्रेस नेता रंजीत सिंह राणा गंडीविंड ने दावा किया है कि तरनतारन उपचुनाव में टिकट के लिए उनसे करोड़ों रुपये मांगे गए थे। उन्होंने कांग्रेस पर कुर्बान ...और पढ़ें
धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। पूर्व सीपीएस नवजोत कौर सिद्धू द्वारा कांग्रेस पार्टी में सीएम की कुर्सी लिए 500 करोड़ लगने के दिए बयान के बाद कांग्रेस पार्टी में बवाल मच गया है।
जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे रंजीत सिंह राणा गंडीविंड ने सोमवार को दावा किया कि विधानसभा हलका तरनतारन उपचुनाव दौरान पार्टी की टिकट लिए मुझे हां की गई थी।
बाद में करोड़ों रुपये मांगे गए। इस पार्टी में पार्षद की टिकट लिए पांच लाख, चेयरमैन बनने लिए 50 लाख व विधायक की टिकट लिए करोड़ों रुपये देने पड़ते हैं।
उपचुनाव दौरान पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए रंजीत सिंह राणा गंडीविंड ने कहा कि कांग्रेस में अब कुर्बानी वालों की कदर नहीं। यही वजह है कि देश के नक्शे से कांग्रेस मिट रही है।
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल दौरान ब्लाक सम्मति गंडीविंड के चेयरमैन रहे रंजीत सिंह राणा गंडीविंड ने कहा कि प्रदेश की लीडरशिप में अब पैसे की दौड़ है। तरनतारन उपचुनाव दौरान कांग्रेस की टिकट लिए एक पैनल तैयार किया गया था।
जिसमें मेरा नाम भी मुख्य था। टिकट की हामी भरकर करोड़ों रुपये मांगे गए। मैंने आहत होकर कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की। टिकट लिए करोड़ों रुपये कांग्रेस के किस नेता ने मांगे थे, यह पूछे जाने पर राणा गंडीविंड ने कहा कि अब कांग्रेस से मेरा कोई वास्ता नहीं। ऐसे में नाम लेने का क्या फायदा।
पूर्व सीपीएस नवजोत कौर सिद्धू द्वारा तरनतारन उपचुनाव मौके प्रत्याशी बनाए गए करनबीर सिंह बुर्ज के मामले में सियासी बम फोड़ा है। नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं का नाम लेते कहा कि इन नेताओं को पांच-पांच करोड़ मिलने के बाद ही बुर्ज को टिकट मिली।
इसके जवाब में करनबीर सिंह बुर्ज ने नवजोत कौर सिद्धू के दावे को सिरे से खारिज करते कहा कि मेरिट के आधार पर व सभी नेताओं की राय के बाद पार्टी हाईकमान ने मुझे उपचुनाव लिए टिकट दी।
कांग्रेस पार्टी कुर्बानी वालों की कदर करती है। इस पार्टी में रहकर अच्छे पद पाने वाले नेता ही अगर कांग्रेस को बदनाम करने में लगेंगे तो ऐसे नेताओं से नाता तोड़ लेना चाहिए। बुर्ज ने दावा किया कि नवजोत कौर सिद्धू के दावे में कोई सच्चाई नहीं। पार्टी लिए किसी नेता ने मुझसे कभी कोई फंड भी नहीं मांगा।
