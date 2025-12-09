Punjab Weather: पंजाब में शीतलहर का येलो अलर्ट, अगले 72 घंटे तक पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड

अनुज शर्मा, अमृतसर। पंजाब में एक बार फिर शीतलहर को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। दो दिन राहत के बाद एक बार फिर राज्य के 8 जिलों में शीतलहर का असर आज देखने को मिलेगा। ऐसा मौसम अगले 72 घंटे बने रहने का अनुमान है। इसी बीच बारिश होने के आसार तो नहीं हैं, लेकिन हवा की दिशा बदलने के साथ ही प्रदूषण से हल्की राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार बीती शाम भी तापमान में मामूली 0.2 डिग्री की बढ़ौतरी देखने को मिली है। हालांकि तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने लगेगी। बीते दिनों हीट लॉक के कारण तापमान हल्का बढ़ा था, लेकिन अब दोबारा से ठंड जोर पकड़ेगी। आने वाला सप्ताह तापमान सामन्य से कम रहने का अनुमान है।

बीती सोमवार की शाम, अमृतसर का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री, लुधियाना का 24.8 डिग्री, पटियाला का 24.7 डिग्री, पठानकोट का 23.4 डिग्री, फरीदकोट का 25 डिग्री और गुरदासपुर का 23 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि सभी शहरों का न्यूनतम तापमान 4 से 8 डिग्री के करीब दर्ज किया जा रहा है।

शीतलहर का ज्यादा असर राजस्थान से सटे जिलों में देखने को मिल रहा है। हिमाचल से आने वाली हवाओं से ठंड तो बड़ी है, लेकिन वे सामान्य के करीब ही बनी हुई है। लेकिन राजस्थान से सटे जिलों में तापमान सामान्य से कम बना हुआ है।

पंजाब के जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में मौसम विभाग की तरफ से शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी है। ये अलर्ट जाने वाले दो और दिन ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो प्रदूषणा स्थायी हल बारिश ही है। लेकिन हवा की बदली दिशा ने भी प्रदूषण से हल्की राहत दी है। मंडी गोबिंदगढ़ को छोड़ सभी स्टेशनों में प्रदूषण का स्तर 150 एक्यूआई से कम मिला है।