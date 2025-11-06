Language
    गोल्डन टेंपल पहुंचे भगवंत मान, सीएम ने केंद्र से की करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की अपील

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:37 PM (IST)

    पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे श्रद्धालुओं को गुरु नानक देव जी के अंतिम विश्राम स्थल, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के दर्शन करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने इसे सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग बताया और केंद्र सरकार से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया।

    श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर श्री हरिमंदिर साहिब नतमस्तक होने पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान। साथ हैं उनकी पत्नी डा. गुरप्रीत कौरl जागरण

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि उन्हें गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन श्री हरिमंदिर साहिब में आकर श्रद्धा के भाव से नतमस्तक होने का अवसर मिला।

    इस अवसर पर उनकी पत्नी डा. गुरप्रीत कौर भी साथ थीं। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार अमृतसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। श्री हरिमंदिर साहिब तक आने वाली सड़कों और पार्किंग को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच करवाए जा रहे हैं। ऐसे में श्री करतारपुर साहिब कारिडोर भी खुलना चाहिए, ताकि श्रद्धालु गुरुघर के दर्शन कर सकें।

     