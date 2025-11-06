गोल्डन टेंपल पहुंचे भगवंत मान, सीएम ने केंद्र से की करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की अपील

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि उन्हें गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन श्री हरिमंदिर साहिब में आकर श्रद्धा के भाव से नतमस्तक होने का अवसर मिला।

इस अवसर पर उनकी पत्नी डा. गुरप्रीत कौर भी साथ थीं। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार अमृतसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। श्री हरिमंदिर साहिब तक आने वाली सड़कों और पार्किंग को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच करवाए जा रहे हैं। ऐसे में श्री करतारपुर साहिब कारिडोर भी खुलना चाहिए, ताकि श्रद्धालु गुरुघर के दर्शन कर सकें।