अमृतसर में 25 अक्टूबर से छठ पूजा का भव्य उत्सव, सूर्य को अर्घ्य और मिट्टी के चूल्हों की रौनक; बाजारों में उमड़े श्रद्धालु
अमृतसर में 25 अक्टूबर से छठ पूजा का भक्तिमय नज़ारा दिखेगा। श्रद्धालु सूर्य को अर्घ्य देंगे। 25 से 28 अक्टूबर तक धार्मिक रस्में होंगी, जिसके लिए श्री दुग्र्याणा कमेटी ने प्रबंध किए हैं। लोग घरों में मिट्टी के चूल्हे बना रहे हैं। 27 को डूबते और 28 को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी शुरू हो गई है।
कमल कोहली, अमृतसर। 25 अक्टूबर को मां छठी के जयकारों के साथ अमृतसर की पावन धरती पर बिहार में मनाए जाने वाले छठ पूजा का भक्तिमय नज़ारा दिखाई देगा। हजारों की संख्या में भक्तजन भगवान सूर्य को अर्घ देकर धार्मिक आस्था व भक्ति का परिचय देंगे।
25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक छठ पूजा के दौरान श्रद्धालु कई तरह के धार्मिक परंपरा को निभाएंगे श्री दुग्र्याणा तीर्थ में भक्तों की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए कमेटी की ओर से सभी प्रबंध पूरे किए जा रहे हैं। छठ पूजा को मनाने के लिए लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं छठ पूजा को मनाने के लिए लोगों ने अपने घरों में मिट्टी के नए चुलहे बनाने का कार्य शुरू कर दिया है।
4 दिन तक चलने वाली छठ पूजा के प्रथम दिन 25 अक्टूबर को नहाए खाए की रसम अदा की जाएगी 26 अक्टूबर को खरना की रस्म अदा की जाएगी इस दिन साथ छठव्रती निर्जला रहकर सायं काल को गुड़ की खीर रोटी फल फ्रूट खा कर वत की शुरुआत करेंगे। 27 अक्टूबर को निर्जला रहकर भक्तजन डूबते सूरज को अर्घ्य देंगे तथा 28 अक्टूबर को प्रातः काल को सूर्योदय के समय अध्य देकर पूजा-अर्चना करेंगे।
बटाला रोड की रहने वाली राधा देवी अनीता देवी ममता देवी चंद्रकला देवी ने बताया कि छठ व्रतियों द्वारा मिट्टी के चूल्हे बनाने शुरू कर दिया है। छठ पूजा में नए चूल्हे पर लकड़ी या पाखी से पकवान तैयार किए जाते हैं। छठ पूजा में ठेकुआ भुसवा तमाम तरह के फल फ्रूट दूध एवं सब्जियां खास करके गन्ना चढ़ाया जाता हैय़
27 तथा 28 अक्टूबर को श्री दुग्र्याणा तीर्थ में छठ पूजा के लिए भक्तों की भीड होगी। पूजा के दौरान सरोवर के किनारे श्रद्धालु भगवान सूर्यदेव की अराधना करेंगे। इसके बाद 27 अक्टूबर शाम को इकट्ठे होकर पूजा अर्चना करेंगे उसके बाद 28 अक्टूबर को प्रात: चार बजे से ही पुन: भक्त भगवान सूर्यदेव की अराधना करने के लिए पहुंच जाएंगे।
श्री दुर्गियाना कमेटी के महासचिव अरुण खन्ना ने बताया कि छठ पूजा के दौरान पूरे परिसर में लाइटिंग का विशेष प्रबंध किया जाएगा। सरोवर के किनारे भी रोशनी का उचित प्रबंध किया जाएगा। लोगों को यह भी हिदायत दी जाएगी कि वह पूजा के दौरान पवित्र सरोवर के किनारों व सुरक्षा पट्टी से आगे ना जाए।
पूजा के दौरान भंडारे की विशेष व्यवस्था की जाएगी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे पुलिस प्रशासन के अलावा कमेटी अपने सेवादारों की भी ड्यूटी लगाएगी पवित्र सरोवर के आसपास गोताखोरों को भी तैनात किया जाएगा
हर के बाजारों खासकर रामबाग में छठ पूजा करने वाले लोगों की भीड़ आने वाले दिनों में उमड़ने की संभावना है भक्तों ने सूप, टोकरा, फल, नारियल, गन्ना और पूजा सामग्री की खरीदारी करेंगे। श्री दुग्र्याणा तीर्थ,, फोकल प्वाइंट के नजदीक नहर, तारां वाला पुल के नजदीक, वल्ला नहर, फतेहचक्क नहर तथा श्री राम तलाईमंदिर पर भक्तजन छठ पूजा करेंगे।
