'सिखों के अधिकारों में दखल बर्दाश्त नहीं...', चंडीगढ़ से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल के विरोध में उतरी SGPC

जागरण संवाददाता, अमृतसर। आगामी संसद सत्र में चंडीगढ़ से संबंधित 131वें संविधान संशोधन बिल लाए जाने की तैयारियों के बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने इसे सिख समुदाय के अधिकारों में दखल बताते हुए कड़ा विरोध जताया है।

धामी ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। इसके संबंध में बिना पंजाब और सिख प्रतिनिधियों से बातचीत किए कोई भी विधायी कदम उठाना सिखों के अधिकारों पर सीधा हस्तक्षेप है। इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक सहमति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को प्राथमिकता देनी चाहिए। धामी के अनुसार चंडीगढ़ का मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और ऐतिहासिक हक से जुड़ा है। सरकार इस पर जल्दबाज़ी न करे।