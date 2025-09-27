पाकिस्तान से असलहा मंगवाने वाले गिरोह के 21 गैंगस्टर के खिलाफ मामला दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू

तरनतारन में पुलिस ने ड्रोन के जरिए हथियार मंगवाने वाले 21 गैंगस्टरों पर मामला दर्ज किया है। यह गिरोह गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के रिश्तेदार गुरसाहिब सिंह उर्फ साबी द्वारा चलाया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये लोग व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान में बैठे तस्करों से संपर्क कर हथियार और नशीले पदार्थ मंगवाते थे। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है।

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। पाकिस्तान में बैठे स्मगलरों से राबता बनाकर ड्रोन के माध्यम से अस्लहा मंगवाने वाले 21 गैंग्सटरों के खिलाफ थाना सदर पट्टी में केस दर्ज किया गया है। इस गिरोह का नेतृत्व गैंग्सटर प्रभ दासूवाल के करीबी रिश्तेदार गुरसाहिब सिंह उर्फ साबी की ओर से किया जाता है। गिरोह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जगह-जगह छापामारी शुरू कर दी है।

खेमकरण क्षेत्र में रंगदारी के लिए लोगों के घरों पर गोलियां चलाने की घटनाओं के तहत पुलिस को सूचना मिली कि विदेश बैठे गैंग्सटर प्रभदीप सिंह उर्फ प्रभ दासूवाल के करीबी रिश्तेदार गुरसाहिब सिंह पुत्र जुगराज सिंह निवासी दासूवाल ने एक गिरोह बना रखा है।

व्हाट्सएप के माध्यम से पाक बैठे स्मगलरों से राबता बनाकर अस्लहा व मादक पदार्थ मंगवाए जाते हैं। ऐसी सूचना थाना सदर पट्टी के प्रभारी विपन कुमार को मिली। जिन्होंने एसएसपी डा रवजोत ग्रेवाल के ध्यान में मामला लाया। शनिवार को प्रभ दासूवाल के रिश्तेदार गुरसाहिब सिंह साबी के अलावा चंदन सिंह उर्फ चंदन पुत्र वीर सिंह निवासी चूसलेवड़, हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी पुत्र गुरदेव सिंह निवासी धगाणा, जोबनदीप सिंह उर्फ जोबन पुत्र निशान सिंह निवासी ठट्ठा, जोधबीर सिंह उर्फ जोधा पुत्र बलविंदर सिंह निवासी जोध सिंह वाला, सुखराज सिंह उर्फ गूंगा पुत्र सरबजीत सिंह निवासी ठक्करपुरा के अलावा 15 अज्ञात गैंग्सटरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

बता दें कि जिला पुलिस द्वारा प्रभ दासूवाल व अन्य गैंग्सटरों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत गुरुवार की शाम को साबी दासूवाल के घर में पनाह लिए बैठे बदमाशों व पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी।