अमृतसर-पठानकोट हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की जोरदार टक्कर; महिला और बच्चे की मौत

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोपालपुरा गांव के पास बीती रात एक प्राइवेट बस और टिप्पर ट्रक की जोरदार टक्कर में दो की मौत हो गई है। मोड़ काट रहे टिप्पर में अचानक पठानकोट से आ रही तेज रफ्तार बस टकरा गई।

सवारियों से भरी बस का आगे वाला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई सीटें उखड़ गईं। इस दुर्घटना में एक महिला व एक बच्चे की मौत हो गई है। जबकि 10 की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है।



पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज करके कार्रवाई को शुरू किया है। पुलिस का कहना है कि ये हादसा जहां एक तरफ टिप्पर के बिना देखे व लंबा मोड़ काटने के कारण हुआ, वहीं बस की स्पीड भी तकरीबन 100 किमी के करीब थी, जो सही नहीं है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और इसमें अभी तक दो की मौत हुई है।

8 साल के साहिबजीत की मौत, मां सीरियस पुलिस के अनुसार महिला की लाश को फिलहाल मॉर्चुरी में रखा गया है। उनकी पहचान करना बाकी है। जबकि एक 8 साल के बच्चे की मौत हुई है, जिसका नाम साहिबजीत है और वे अपने परिवार के साथ कैंटोनमेंट एरिया में रैंट के माकान में रहता था।

मीडिया ने जब उनके परिवार से बातचीत करने की कोशिश की तो सभी ने बातचीत से इनकार कर दिया। बच्चे के पिता का रो-रो कर बुरा हाल है। रिश्तेदारों का कहना है कि इस हादसे में पूरा परिवार उजड़ गया है। साहिबजीत इकलौता लड़का था, जबकि उसकी मां अस्पताल के अंदर सीरियस है।