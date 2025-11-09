BSF की बहादुर ट्रैकर डॉग ‘बबीता’ राष्ट्रीय के-9 ब्रेवरी अवॉर्ड से सम्मानित, अमृतसर सेक्टर में पकड़वाए थे 3 आरोपी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षाबल पंजाब की वीर ट्रैकरडॉग ‘बबीता’ ने अपने साहस और चतुराई से न सिर्फ पंजाब सीमा पर सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि पूरे देश में बीएसएफ का मान बढ़ाया है। उसकी बहादुरी को सम्मानित करते हुए बबीता को “सरदार वल्लभभाई पटेल आरआरयू नेशनल के-9 ब्रेवरीअवॉर्ड–2025” से नवाजा गया है। यह सम्मान उसे 8 नवम्बर 2025 को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदान किया गया।

अमृतसर सेक्टर के अधीन सीमा पर तैनात बीएसएफ की बटालियन के साथ सेवा दे रही बबीता ने सितंबर 2025 में एक बड़े ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। उसके तीक्ष्ण सूंघने की क्षमता और उच्च प्रशिक्षण के कारण जवानों को एक संदिग्ध घर तक पहुंचने में सफलता मिली।

जांच के दौरान बीएसएफ ने उस घर से तीन भारतीय तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से एक पिस्तौल, दो मैगजीन, 63 कारतूस और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए।यह कार्रवाई सीमा पार से हो रही तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। अधिकारियों के अनुसार यदि की सतर्कता से यह नेटवर्क पकड़ में आया।

बीएसएफ की गौरवशाली परंपरा में नया अध्याय बीएसएफ में के-9 (कुत्ता दस्ते) यूनिट्स देश की सीमाओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती हैं। इन प्रशिक्षित कुत्तों को ट्रैकिंग, स्मगलिंग की पहचान, विस्फोटक ढूंढने और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। बबीता ने भी ऐसे ही कड़े प्रशिक्षण से गुजरकर अपनी क्षमता साबित की है।

बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के अधिकारियों ने बताया कि बबीता ने अपनी सेवा अवधि में कई अभियानों में भाग लिया है और हर बार उसने अपनी सतर्कता और वफादारी से जवानों का भरोसा जीता है। उसकी सूझबूझ ने कई बार अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद की है।