तरनतारन में BSF ने गिराए पाकिस्तान के भेजे तीन ड्रोन, डेढ़ किलो हेरोइन बरामद; सर्दी में पाक की नापाक हरकत

जागरण संवाददाता, तरनतारन। सर्दी के मौसम में धुंध पड़ते ही पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र में नापाक इरादों को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। सीमा पर तैनात बीएसएफ द्वारा पाक के मंसूबों पर लगातार पानी फेरा जा रहा है। शुक्रवार की रात को खालड़ा व सराय अमानत खां क्षेत्र में पाक द्वारा तीन ड्रोन भेजे गए, जिन्हें बीएसएफ ने गिरा दिया। सर्च अभियान दौरान दोनों ड्रोनों के अलावा एक किलो 400 ग्राम हेरोइन की खेप बरामद की गई।

थाना सराय अमानत खां के अंतर्गत आते गांव बुर्ज क्षेत्र में तैनात बीएसएफ के जवानों ने भारतीय क्षेत्र में दाखिल होते ड्रोन को निशाना बनाया। बीएसएफ के कंपनी कमांडेंट इंस्पेक्टर अबसालोम ने बताया कि गांव भरोभाल क्षेत्र से बरामद किए ड्रोन को संबंधित पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

उधर, गांव पलोपत्ती क्षेत्र में तैनात बीएसएफ की 181वीं बटालियन के कमांडेंट इंस्पेक्टर गुनेशा राम ने बताया कि आधी रात को बीएसएफ ने एक ड्रोन गिराने में सफलता हासिल की। थाना वल्टोहा के गांव लाखना के खेत से 800 ग्राम हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया गया। गांव ढोलण निवासी किसान गुरशरन सिंह ने अपने खेत में पड़े पैकेट से पुलिस को अवगत करवाया।