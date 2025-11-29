Language
    तरनतारन में BSF ने गिराए पाकिस्तान के भेजे तीन ड्रोन, डेढ़ किलो हेरोइन बरामद; सर्दी में पाक की नापाक हरकत

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    तरनतारन में बीएसएफ ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए तीन ड्रोन को मार गिराया और एक किलो 400 ग्राम हेरोइन बरामद की। खालड़ा और सराय अमानत खां क्षेत्र में हुई कार्रवाई के दौरान, जवानों ने सीमा पर मुस्तैदी दिखाते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। 

    तरनतारन में BSF ने गिराए पाकिस्तान के भेजे तीन ड्रोन। फोटो जागऱण

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। सर्दी के मौसम में धुंध पड़ते ही पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र में नापाक इरादों को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। सीमा पर तैनात बीएसएफ द्वारा पाक के मंसूबों पर लगातार पानी फेरा जा रहा है। शुक्रवार की रात को खालड़ा व सराय अमानत खां क्षेत्र में पाक द्वारा तीन ड्रोन भेजे गए, जिन्हें बीएसएफ ने गिरा दिया। सर्च अभियान दौरान दोनों ड्रोनों के अलावा एक किलो 400 ग्राम हेरोइन की खेप बरामद की गई।

    थाना सराय अमानत खां के अंतर्गत आते गांव बुर्ज क्षेत्र में तैनात बीएसएफ के जवानों ने भारतीय क्षेत्र में दाखिल होते ड्रोन को निशाना बनाया। बीएसएफ के कंपनी कमांडेंट इंस्पेक्टर अबसालोम ने बताया कि गांव भरोभाल क्षेत्र से बरामद किए ड्रोन को संबंधित पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

    उधर, गांव पलोपत्ती क्षेत्र में तैनात बीएसएफ की 181वीं बटालियन के कमांडेंट इंस्पेक्टर गुनेशा राम ने बताया कि आधी रात को बीएसएफ ने एक ड्रोन गिराने में सफलता हासिल की। थाना वल्टोहा के गांव लाखना के खेत से 800 ग्राम हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया गया। गांव ढोलण निवासी किसान गुरशरन सिंह ने अपने खेत में पड़े पैकेट से पुलिस को अवगत करवाया।

    थाना वल्टोहा के सब इंस्पेक्टर अवतार सिंह ने उक्त हेरोइन कब्जे में ली। इसी तरह थाना सदर पट्टी के गांव रसूलपुर क्षेत्र से 600 ग्राम हेरोइन का पैकेट मिला। बीएसएफ की 99 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट जोगिंदर सिंह मुताबिक शेर सिंह ने अपने खेत में संदिग्ध पैकेट पड़ा देखा। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे व पैकेट से 600 ग्राम हेरोइन बरामद की। कुछ ही दूरी पर एक टूटा हुआ ड्रोन भी बरामद हुआ।