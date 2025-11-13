Language
    अमृतसर में BSF ने पंजाब सीमा पर तीन ड्रोन मार गिराए, हेरोइन बरामद

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:56 PM (IST)

    सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने अमृतसर, पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर तीन ड्रोन मार गिराए। इन ड्रोन से हेरोइन भी बरामद की गई है। बीएसएफ की सतर्कता से मादक पदार्थों की तस्करी का प्रयास विफल कर दिया गया।

    बीएसएफ ने बरामद किया ड्रोन (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब सीमा पर एक बार फिर ड्रोन के जरिए हो रही तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए तीन ड्रोन और एक पैकेट हेरोइन बरामद की है। बीएसएफ की इंटेलिजेंस विंग द्वारा दी गई जानकारी पर कार्रवाई करते हुए जवानों ने पिछले 24 घंटों में यह सफलता हासिल की।

    बीएसएफ के प्रवक्ता के अनुसार पहली कार्रवाई अमृतसर जिले के गांव महावा के पास की गई, जहां संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की सूचना पर जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी दौरान बॉर्डर फेंसिंग से आगे कृषि खेतों से ड्रोन बरामद किया गया।

    दूसरी कार्रवाई फिरोजपुर जिले के गांव हबीबवाला के पास की गई, जहां इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की गई खोज में बीएसएफ जवानों ने ड्रोन के साथ एक पैकेट हेरोइन 558 ग्राम बरामद की।
    तीसरी कार्रवाई तरनतारन जिले के गांव मेहदीपुर में हुई। संदिग्ध उड़ते आब्जेक्ट की सूचना पर बीएसएफ जवानों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया और एक ड्रोन बरामद किया।

    बीएसएफ की ओर से बताया गया कि तेज निगरानी, प्रभावी तकनीकी उपायों और खुफिया सूचनाओं की मदद से एक बार फिर पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से की जा रही नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश को नाकाम किया गया है