अमृतसर में BSF ने पंजाब सीमा पर तीन ड्रोन मार गिराए, हेरोइन बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब सीमा पर एक बार फिर ड्रोन के जरिए हो रही तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए तीन ड्रोन और एक पैकेट हेरोइन बरामद की है। बीएसएफ की इंटेलिजेंस विंग द्वारा दी गई जानकारी पर कार्रवाई करते हुए जवानों ने पिछले 24 घंटों में यह सफलता हासिल की।

बीएसएफ के प्रवक्ता के अनुसार पहली कार्रवाई अमृतसर जिले के गांव महावा के पास की गई, जहां संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की सूचना पर जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी दौरान बॉर्डर फेंसिंग से आगे कृषि खेतों से ड्रोन बरामद किया गया।

दूसरी कार्रवाई फिरोजपुर जिले के गांव हबीबवाला के पास की गई, जहां इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की गई खोज में बीएसएफ जवानों ने ड्रोन के साथ एक पैकेट हेरोइन 558 ग्राम बरामद की।

तीसरी कार्रवाई तरनतारन जिले के गांव मेहदीपुर में हुई। संदिग्ध उड़ते आब्जेक्ट की सूचना पर बीएसएफ जवानों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया और एक ड्रोन बरामद किया।