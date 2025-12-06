Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSF ने पंजाब बॉर्डर पर तीन ड्रोन को मार गिराया, हेरोइन बरामद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:41 PM (IST)

    सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पंजाब सीमा पर पाकिस्तान की ओर से हो रही ड्रोन तस्करी की कोशिशों को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने तीन ड्रोन मार गिराए और दो पैके ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    BSF ने पंजाब बॉर्डर पर तीन ड्रोन को मार गिराया। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही ड्रोन आधारित तस्करी की कोशिशों को नाकाम करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब बार्डर पर तीन ड्रोन को मार गिराया और दो पैकेट हेरोइन बरामद की। बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा की गई इन तेज और सटीक कार्रवाई से नशा तस्करों को बड़ा झटका लगा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीएसएफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार बीती शाम ड्रोन घुसपैठ के बाद तकनीकी संसाधनों की मदद से तरनतारन के गांव डल के पास खेतों से ड्रोन और 543 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।

    इसके बाद बीएसएफ इंटेलिजेंस विंग से मिले पुख्ता इनपुट पर फिरोजपुर जिले के गांव संकत्रा के पास खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 1.173 किलोग्राम हेरोइन का पैकेट बरामद किया गया। इसके साथ ही गांव पच्छड़ियां की तरफ से ड्रोन भी जब्त किया गया।

    अमृतसर के गांव रोरनेवाला कलां के नजदीक खेत से ड्रोन को भी बरामद किया गया। माना जा रहा है कि यह ड्रोन बीएसएफ द्वारा तैनात तकनीकी एंटी-ड्रोन उपायों के कारण गिरा।