BSF ने पंजाब बॉर्डर पर तीन ड्रोन को मार गिराया, हेरोइन बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही ड्रोन आधारित तस्करी की कोशिशों को नाकाम करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब बार्डर पर तीन ड्रोन को मार गिराया और दो पैकेट हेरोइन बरामद की। बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा की गई इन तेज और सटीक कार्रवाई से नशा तस्करों को बड़ा झटका लगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीएसएफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार बीती शाम ड्रोन घुसपैठ के बाद तकनीकी संसाधनों की मदद से तरनतारन के गांव डल के पास खेतों से ड्रोन और 543 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसके बाद बीएसएफ इंटेलिजेंस विंग से मिले पुख्ता इनपुट पर फिरोजपुर जिले के गांव संकत्रा के पास खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 1.173 किलोग्राम हेरोइन का पैकेट बरामद किया गया। इसके साथ ही गांव पच्छड़ियां की तरफ से ड्रोन भी जब्त किया गया।