    Amritsar News: पंजाब पुलिस और बीएसएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, आधा किलो आइस ड्रग और ड्रोन बरामद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:55 PM (IST)

    पंजाब सीमा पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तरनतारन जिले में आइस ड्रग का एक पैकेट बरामद हुआ जिसका वजन 525 ग्राम था। इसके अतिरिक्त अमृतसर के धनोए खुर्द गांव के पास खेतों में एक क्षतिग्रस्त ड्रोन मिला है। आशंका है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा था। बीएसएफ मामले की जांच कर रही है।

    आधा किलो आइस ड्रग और ड्रोन बरामद। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पंजाब सीमा पर तलाशी मुहिम के दौरान आइस ड्रग का पैकेट और एक ड्रोन बरामद किया। यह कार्रवाई बीएसएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त प्रयासों से की गई।

    पहली कार्रवाई में तरनतारन जिले के सीमा क्षेत्र में संदिग्ध ड्रोन की हरकत का पता चलते ही बीएसएफ जवानों ने सर्च आपरेशन शुरू किया।

    तलाशी के दौरान सीमा गांव वां के पास खेत से आइस से भरा एक पैकेट बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 525 ग्राम है।

    दूसरी कार्रवाई में अमृतसर के धनोए खुर्द गांव के पास खेतों से एक क्षतिग्रस्त ड्रोन बरामद किया गया, जो सीमा बाड़ से आगे मिला। माना जा रहा है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से भारत में नशीले पदार्थ गिराने के लिए किया गया था।

