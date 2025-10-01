अमृतसर: पंजाब सीमा पर BSF ने पाकिस्तानी तस्करों की साजिश की ध्वस्त, 3.165 किलो आईस ड्रग और ड्रोन के साथ 580 ग्राम हेरोइन जब्त

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तानी तस्करों की नशा तस्करी की कोशिशों को नाकाम करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब बार्डर पर बड़ी सफलता हासिल की है। बीएसएफ के सतर्क जवानों ने दो अलग-अलग अभियानों में आईस ड्रग की बड़ी खेप और एक ड्रोन के साथ हेरोइन बरामद की है।

विशेष इनपुट के आधार पर बीएसएफ ने अमृतसर बार्डर के पास गांव बुर्ज इलाके में सर्च आपरेशन चलाया। इस दौरान जवानों को खेतों से आईस ड्रग का बड़ा पैकेट ( 3.165 किलोग्राम) बरामद हुआ।

दूसरे अभियान में बीएसएफ की इंटेलिजेंस विंग की जानकारी पर पंजाब पुलिस के सहयोग से तरण तारन जिले के गांव डल के पास खेतों से डीजेआई मैविक 4 प्रो ड्रोन और 580 ग्राम हेरोइन का पैकेट बरामद किया गया। बीएसएफ ने कहा कि ये बरामदगियां पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हो रही नशा तस्करी के प्रयासों को नाकाम करने की उनकी लगातार कोशिशों का हिस्सा हैं।