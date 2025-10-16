Language
    BSF ने सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाया सर्च ऑपरेशन, हेरोइन के साथ ड्रोन और हेक्साकॉप्टर जब्त 

    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:50 PM (IST)
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:50 PM (IST)

    पंजाब सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने नशा तस्करी और ड्रोन तस्करी के प्रयासों को विफल कर दिया है। विभिन्न खोज अभियानों में, बीएसएफ ने एक हेक्साकॉप्टर, एक छोटा ड्रोन और हेरोइन के तीन पैकेट बरामद किए हैं। ये बरामदगियां अमृतसर, फिरोजपुर और फाजिल्का जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों से हुईं।

    बीएसएफ के जवानों ने की कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब सीमा पर तैनात बीएसएफ के सतर्क जवानों ने एक बार फिर नशा तस्करी और ड्रोन तस्करी के मंसूबों को नाकाम किया है। अलग-अलग सर्च ऑपरेशनों में बीएसएफ ने एक असेंबल्ड हेक्साकॉप्टर, एक छोटा ड्रोन और तीन पैकेट हेरोइन बरामद की है।

    बीएसएफ के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पंजाब फ्रंटियर के अनुसार, ये बरामदगिया अमृतसर, फिरोजपुर और फाजिल्का जिलों के सीमाई इलाकों से हुईं। अमृतसर के राजाताल गांव के पास खेतों से बीएसएफ ने एक असेंबल्ड हेक्साकॉप्टर बरामद किया, जो क्षतिग्रस्त हालत में मिला। फिरोजपुर जिले के जलोके गांव के पास बीएसएफ इंटेलिजेंस विंग की सूचना पर पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में 582 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। फाजिल्का जिले के पीरे के उत्तर गांव के पास खेतों में तलाशी के दौरान 505 ग्राम हेरोइन और एक पिस्तौल की मैगजीन बरामद की गई।

    इसी तरह फिरोजपुर के पच्छरियां गांव के खेतों से रात के समय गश्त कर रहे जवानों ने 548 ग्राम हेरोइन बरामद की। अमृतसर के कक्कड़ गांव में ड्रोन मूवमेंट को ट्रैक करते हुए जवानों ने ड्रोन और 536 ग्राम हेरोइन बरामद की। बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि ये सभी ऑपरेशन सटीक और खुफिया इनपुट के आधार पर चलाए गए।