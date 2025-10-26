पंजाब बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई, जवानों ने हेरोइन और हथियार सहित ड्रोन किया जब्त
पंजाब सीमा पर बीएसएफ ने हेरोइन और हथियारों से लदे एक ड्रोन को जब्त किया। सीमा पर गश्त के दौरान जवानों ने ड्रोन को देखा और उसे मार गिराया। तलाशी में हेरोइन और हथियार बरामद हुए। बीएसएफ ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करी और हथियारों की अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने वाले बीएसएफ के जवानों ने गत 24 घंटों में कई महत्वपूर्ण कार्रवाईयां कीं। इन ऑपरेशनों में दो पिस्टल, दो ड्रोन और हेरोइन जब्त की गई।
अमृतसर जिले के गांव दाओके के पास बीएसएफ जवानों ने डीजेआई एयर 3एस ड्रोन बरामद किया, जो टूटे हुए हालत में मिला। वहीं, गांव काहन गढ़ के पास खेत में बीएसएफ ने डीजेआई मैविक 3 क्लासिक ड्रोन पकड़ा, जिसमें एक पिस्टल और मैगजीन छुपाया गया था।
फिरोजपुर सीमा पर भी बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए एक पिस्टल, एक मैगजीन और दो जिंदा गोलियां एक खेत से बरामद कीं। इसी तरह, आज तड़के सुबह अमृतसर के गांव भैनी राजपूता के पास से एक पैकेट हेरोइन (कुल वजन 553 ग्राम) जब्त किया गया।
बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि इन कार्रवाइयों से पाकिस्तानी तस्करों के क्रॉस-बॉर्डर योजनाओं को गंभीर झटका लगा है।
बीएसएफ ने स्थानीय ग्रामीणों और किसानों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सीमा सुरक्षा बल को दें।
