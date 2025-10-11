अमृतसर बार्डर पर बीएसएफ ने की बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में हेरोइन, आइस ड्रग और कारतूस बरामद किए

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब बॉर्डर पर तैनात सतर्क सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने बीते 24 घंटों के दौरान दो अलग-अलग अभियानों में बड़ी मात्रा में हेरोइन, आइस ड्रग (मेथामफेटामिन) और कारतूस बरामद किए हैं। अमृतसर सेक्टर में ड्रोन गतिविधि का संदेह होने पर बीएसएफ ने पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान गांव भैणी राजपूताना के पास खेतों से एक बड़ा पैकेट बरामद किया गया, जिसमें तीन छोटे प्लास्टिक डिब्बों में रखी आइस ड्रग (मेथामफेटामिन) की कुल मात्रा 3.049 किलोग्राम पाई गई।

बीएसएफ ने अमृतसर बॉर्डर के गांव अटारी के पास मध्यरात्रि में एक और रणनीतिक तलाशी अभियान चलाया। इसमें जवानों ने तीन बड़े पैकेटों से कुल 15 छोटे पैकेट बरामद किए, जिनमें 7.985 किलोग्राम हेरोइन, 290 ग्राम अफीम और 34 पाकिस्तानी ऑर्डनेंस फैक्ट्री में बने जिंदा कारतूस शामिल थे।