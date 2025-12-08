Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब बॉर्डर पर BSF का एक्शन, 6.6 किलो हेरोइन के साथ पिस्टल पार्ट्स बरामद; ड्रोन से आ रही थी खेप

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:13 PM (IST)

    सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पंजाब सीमा पर नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमृतसर और तरनतारन में 6.641 किलोग्राम हेरोइन, 429 ग्राम अफीम और एक ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बीएसएफ ने 6.6 किलो से हेरोइन व अफीम बरामद की (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब सीमा पर नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को बड़ी सफलता मिली है।

    बीएसएफ के सतर्क जवानों ने पिछले 24 घंटों में कई कार्रवाईयों के दौरान 6.641 किलोग्राम हेरोइन, 429 ग्राम अफीम और एक ड्रोन से पिस्टल के पार्ट्स बरामद किए। यह कार्रवाई अमृतसर और तरनतारन बॉर्डर इलाके में की गई।

    बीती रात गांव दाओके, अमृतसर के पास खेतों में संदिग्ध हवाई गतिविधि देखे जाने पर बीएसएफ के जवानों ने तुरंत तलाशी अभियान चलाया।

    तलाशी के दौरान पीले टेप में लिपटे और इल्यूमिनेशन स्टिक व धातु की रिंग लगे दो बड़े पैकेट बरामद किए गए, जिनका कुल वजन 6.641 किलोग्राम पाया गया। पैकेट खोलने पर अंदर से 12 छोटे पॉली पैकेट मिले जिनमें हेरोइन भरी हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरी कार्रवाई में विशेष खुफिया सूचना के आधार पर बीएसएफ ने गांव महावा, अमृतसर के खेतों से अफीम का एक पैकेट (वजन 429 ग्राम) बरामद किया।

    इसके अलावा, तरणतारण बॉर्डर क्षेत्र में संदिग्ध ड्रोन आवाजाही का पता चलते ही बीएसएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी ली।

    तलाशी में डीजेआई एयर-3 ड्रोन और पिस्टल पार्ट्स बरामद किए गए। यह बरामदगी गांव डल के पास खेतों से हुई।