पंजाब सीमा पर BSF की बड़ी सफलता, अमृतसर और तरनतारन से दो ड्रोन और हेरोइन बरामद

बीएसएफ ने पंजाब सीमा पर तरनतारन और अमृतसर जिलों में दो ड्रोन और हेरोइन का पैकेट बरामद किया। पहली घटना तरनतारन जिले में हुई जहां खेतों से डीजेआई मैविक 3 क्लासिक ड्रोन बरामद हुआ। दूसरी घटना अमृतसर बॉर्डर पर हुई जहां एक अन्य डीजेआई मैविक 3 क्लासिक ड्रोन और 558 ग्राम हेरोइन का पैकेट बरामद किया गया।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने रविवार को पंजाब सीमा पर एक और बड़ी सफलता दर्ज की। बीएसएफ के जवानों ने सतर्कता और त्वरित कार्रवाई करते हुए तरनतारन और अमृतसर जिलों में अलग-अलग घटनाओं में दो ड्रोन और हेरोइन का पैकेट बरामद किया। यह बरामदगी पाकिस्तान से हो रही नशा तस्करी के खिलाफ बीएसएफ की लगातार कार्रवाई को दर्शाती है।

बीएसएफ प्रवक्ता के अनुसार पहली घटना तरनतारन जिले में सामने आई। विशेष खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए जवानों ने गांव नौशेरा ढल्ला के पास तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान खेतों से डीजेआई मैविक 3 क्लासिक ड्रोन बरामद हुआ। यह ड्रोन पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था और संभवतः नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए प्रयोग होना था।

दूसरी घटना अमृतसर बॉर्डर पर हुई। गश्त के दौरान सतर्क जवानों ने गांव धनोए कलां के नजदीक बॉर्डर फेंस से आगे स्थित एक खेत में संदिग्ध गतिविधि देखी। तलाशी लेने पर वहां से एक डीजेआई मैविक 3 क्लासिक ड्रोन और हेरोइन का पैकेट बरामद किया गया। पैकेट का कुल वजन 558 ग्राम बताया जा रहा है।

प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान से नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ड्रोन तस्करी को लेकर बीएसएफ ने हाल के महीनों में कई बार सफलता हासिल की है। यह घटनाएं साबित करती हैं कि पाकिस्तानी तस्कर लगातार नए तरीके आजमा रहे हैं, लेकिन बीएसएफ की सतर्क निगाहों से कोई बच नहीं पाता।