    अमृतसर सीमा पर BSF ने बरामद किए दो पिस्तौल, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए जाने की आशंका

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:54 PM (IST)

    अमृतसर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों ने हथियारों की तस्करी का प्रयास विफल कर दिया। सोमवार सुबह सीमा सुरक्षा बल ने दो पिस्तौल चार मैगजीन और एक बाइक बरामद की। जांच में पता चला कि हथियारों की यह खेप पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से गिराई गई थी। बीएसएफ ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जिसमें निष्ठा गांव के पास खेतों में यह बरामदगी हुई।

    बरामद किए दो पिस्तौल के साथ बीएसएफ के जवान।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत-पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर सतर्क बीएसएफ जवानों ने तस्करी और आतंकी गतिविधियों के प्रयास को नाकाम किया है।

    सोमवार सुबह अमृतसर बॉर्डर के नजदीक बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) ने दो पिस्तौल, चार मैगजीन और एक बाइक बरामद की। प्राथमिक जांच में यह साफ हुआ है कि हथियारों की यह खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में गिराई गई थी।

    बीएसएफ के अनुसार, सोमवार सुबह अमृतसर सीमा पर तैनात जवानों ने एक संदिग्ध ड्रोन की आवाज और गतिविधि महसूस की। जवानों ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया।

    तलाशी के दौरान अमृतसर के निष्ठा गांव के पास खेतों में एक बाइक खड़ी मिली, जिसके पास दो पिस्तौल और चार मैगजीन पीले टेप में लिपटी हुई अवस्था में बरामद हुईं। हथियारों पर धातु की रिंग लगी थी, जिससे यह पुष्टि होती है कि उन्हें ड्रोन के जरिए गिराया गया था।

    बीएसएफ ने कहा कि जवानों की सतर्क निगरानी और तेज कार्रवाई के चलते पाकिस्तान आधारित तस्करों और आतंकी नेटवर्क की एक और कोशिश असफल रही। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के प्रवक्ता ने बताया, जवानों की चौकसी और त्वरित प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान के आतंक समर्थित गिरोहों की साजिश को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ पूरी तरह से सतर्क है और ऐसे किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

    हथियार बरामदगी की जांच जारी

    बरामद किए गए हथियारों को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बीएसएफ ने स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बरामद बाइक किसकी है और उसका इस ड्रोन ड्रॉप से क्या संबंध हो सकता है। फॉरेंसिक जांच में हथियारों के सीरियल नंबर और उनकी उत्पत्ति का पता लगाया जा रहा है।