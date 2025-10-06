Language
    Amritsar News: बीएसएफ ने बरामद किए तुर्किए निर्मित दो पिस्तौल, पाकिस्तान से आई थी हथियारों की खेप

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:11 PM (IST)

    अमृतसर में बीएसएफ ने सीमा पर दो पिस्तौल चार मैगजीन और एक बाइक बरामद की। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हथियारों की यह खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में गिराई गई थी। बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर के नेष्ठा गांव के पास खेतों में एक बाइक के समीप ये हथियार बरामद किए।

    Amritsar News: बीएसएफ ने बरामद किए तुर्किए निर्मित दो पिस्तौल। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) ने सीमा पर दो पिस्तौल, चार मैगजीन और एक बाइक बरामद की। प्राथमिक जांच में यह साफ हुआ है कि हथियारों की यह खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में गिराई गई थी।

    बीएसएफ के अनुसार सोमवार सुबह अमृतसर सीमा पर तैनात जवानों ने एक संदिग्ध ड्रोन की आवाज और गतिविधि महसूस की। जवानों ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान अमृतसर के नेष्ठा गांव के पास खेतों में एक बाइक खड़ी मिली, जिसके समीप दो पिस्तौल मेड इन तुर्की और चार मैगजीन पीले टेप में लिपटे मिलीं।

    हथियारों पर धातु की रिंग (हुक) लगी थी, जिससे यह पुष्टि होती है कि उन्हें ड्रोन से गिराया गया था। बीएसएफ ने पुलिस को भी सूचना दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बरामद बाइक किसकी है और उसका इस ड्रोन ड्रोप से क्या संबंध है।