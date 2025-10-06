Amritsar News: बीएसएफ ने बरामद किए तुर्किए निर्मित दो पिस्तौल, पाकिस्तान से आई थी हथियारों की खेप

अमृतसर में बीएसएफ ने सीमा पर दो पिस्तौल चार मैगजीन और एक बाइक बरामद की। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हथियारों की यह खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में गिराई गई थी। बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर के नेष्ठा गांव के पास खेतों में एक बाइक के समीप ये हथियार बरामद किए।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) ने सीमा पर दो पिस्तौल, चार मैगजीन और एक बाइक बरामद की। प्राथमिक जांच में यह साफ हुआ है कि हथियारों की यह खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में गिराई गई थी।

बीएसएफ के अनुसार सोमवार सुबह अमृतसर सीमा पर तैनात जवानों ने एक संदिग्ध ड्रोन की आवाज और गतिविधि महसूस की। जवानों ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान अमृतसर के नेष्ठा गांव के पास खेतों में एक बाइक खड़ी मिली, जिसके समीप दो पिस्तौल मेड इन तुर्की और चार मैगजीन पीले टेप में लिपटे मिलीं।