अमृतसर में तस्करी की कोशिश नाकाम, BSF ने एक पिस्टल और दो मैगजीन की बरामद
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने अमृतसर में सीमा पार से तस्करी का प्रयास विफल किया। जवानों ने नेस्ता गांव के पास एक ड्रोन जब्त किया, जिसके साथ एक ग्लॉक पिस्टल और दो मैगजीन बरामद हुईं। संदिग्ध आवाज सुनने के बाद तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें खेतों से हथियार मिले। बीएसएफ ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल ने आज सुबह सीमा पार से की जा रही तस्करी की एक और कोशिश को नाकाम करते हुए एक ड्रोन और हथियार बरामद किए। जवानों ने अमृतसर जिले के गांव नेस्ता के पास से एक ड्रोन को जब्त किया, जिसके साथ से एक ग्लॉक पिस्टल और दो मैगजीन बरामद हुईं।
बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि सीमा पर तैनात जवानों ने संदिग्ध आवाज सुनने के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान खेतों से ड्रोन और हथियारों से भरा पैकेट मिला।
प्रवक्ता के अनुसार बीएसएफ ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
