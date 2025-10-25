Language
    Amritsar News: पंजाब बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई, 8 पैकेट हेरोइन बरामद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पंजाब सीमा पर 4.898 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। फिरोजपुर में, पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में 3.248 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई, जो ड्रोन से गिराई गई थी। अमृतसर बॉर्डर पर भी जवानों ने 1.080 किलोग्राम और 570 ग्राम हेरोइन के दो पैकेट बरामद किए।

    Amritsar News: पंजाब बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल ने पिछले 24 घंटों में सतर्कता और तत्परता का परिचय देते हुए पंजाब सीमा पर कुल 4.898 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। बीएसएफ ने यह सफलता अमृतसर और फिरोजपुर बार्डर पर की गई अलग-अलग कार्रवाइयों में हासिल की।

    बीएसएफ के प्रवक्ता के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में गांव जल्लोके (जिला फिरोजपुर) के पास खेतों से 6 पैकेट हेरोइन 3.248 किग्रा बरामद की गई। पैकेट पीले चिपकने वाले टेप में लिपटे हुए थे, जो कि ड्रोन द्वारा गिराए गए होने के संकेत दे रहे थे।

    अमृतसर बार्डर पर सतर्क जवानों ने गांव मुल्लाकोट के पास से 1 पैकेट हेरोइन 1.080 किग्रा बरामद किया। वहीं गांव चहरपुर (अजनाला, अमृतसर) के पास खेतों से एक और पैकेट हेरोइन 570 ग्राम बरामद हुआ।