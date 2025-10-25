Amritsar News: पंजाब बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई, 8 पैकेट हेरोइन बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल ने पिछले 24 घंटों में सतर्कता और तत्परता का परिचय देते हुए पंजाब सीमा पर कुल 4.898 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। बीएसएफ ने यह सफलता अमृतसर और फिरोजपुर बार्डर पर की गई अलग-अलग कार्रवाइयों में हासिल की।

बीएसएफ के प्रवक्ता के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में गांव जल्लोके (जिला फिरोजपुर) के पास खेतों से 6 पैकेट हेरोइन 3.248 किग्रा बरामद की गई। पैकेट पीले चिपकने वाले टेप में लिपटे हुए थे, जो कि ड्रोन द्वारा गिराए गए होने के संकेत दे रहे थे।