अमृतसर में सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, तस्कर गिरफ्तार; हथियार और नशा बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा पार से हो रही तस्करी पर कड़ा प्रहार करते हुए बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के जवानों ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया और अमृतसर एवं फाजिल्का बॉर्डर पर हथियार, अफीम और हेरोइन की खेप बरामद की है।

बीएसएफ की खुफिया सूचना के आधार पर बीती रात फाजिल्का जिले के गांव ताहलीवाला के पास सीआईए फाजिल्का के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान एक फरार तस्कर को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 1 किलो अफीम, 300 ग्राम हेरोइन और 2 मैगजीन बरामद की गईं।