अमृतसर में सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, तस्कर गिरफ्तार; हथियार और नशा बरामद
पंजाब फ्रंटियर बीएसएफ ने अमृतसर और फाजिल्का बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियान में, तस्कर के पास से अफीम, हेरोइन, हथियार और मैगजीन बरामद की गई हैं। इसके अतिरिक्त, अमृतसर के गांवों से भी हेरोइन और मोबाइल फोन जब्त किए गए।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा पार से हो रही तस्करी पर कड़ा प्रहार करते हुए बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के जवानों ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया और अमृतसर एवं फाजिल्का बॉर्डर पर हथियार, अफीम और हेरोइन की खेप बरामद की है।
बीएसएफ की खुफिया सूचना के आधार पर बीती रात फाजिल्का जिले के गांव ताहलीवाला के पास सीआईए फाजिल्का के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान एक फरार तस्कर को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 1 किलो अफीम, 300 ग्राम हेरोइन और 2 मैगजीन बरामद की गईं।
अमृतसर जिले के गांव कलसियां के पास तलाशी अभियान के दौरान एक पिस्टल और एक खाली मैगजीन खेत से बरामद की गई। वहीं, गांव रणियां के पास रात के समय की गई तलाशी के दौरान 569 ग्राम हेरोइन और 2 मोबाइल फोन खेत से बरामद किए गए।
