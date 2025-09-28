BSF और NCB का ज्वाइंट ऑपरेशन, अमृतसर में नशा तस्कर गिरफ्तार; हेरोइन बरामद
अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की संयुक्त टीम ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से हेरोइन के दो पैकेट बरामद हुए जिनका कुल वज़न लगभग 810 ग्राम है। बीएसएफ और एनसीबी को गुप्त सूचना मिली थी कि लोपोके गाँव में नशा छुपा है। पूछताछ में नशा तस्करी से जुड़े कई अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश होने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की संयुक्त टीम ने सुनियोजित अभियान में अमृतसर जिले से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हेरोइन के दो पैकेट बरामद किए गए हैं, जिनका कुल वज़न लगभग 810 ग्राम है।
बीएसएफ और एनसीबी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अमृतसर जिले के लोपोके गाँव स्थित एक मकान में नशा छुपा कर रखा गया है। इस विश्वसनीय इनपुट के आधार पर दोनों एजेंसियों की टीम ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान संदिग्ध मकान से 2 पैकेट हेरोइन बरामद हुई। बरामदगी के साथ ही मौके से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार व्यक्ति को एनसीबी की हिरासत में सौंप दिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ से नशा तस्करी से जुड़े कई और अवैध नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय लिंक का पर्दाफाश होने की संभावना है। एनसीबी इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि पूरे गिरोह का पता लगाया जा सके और कानून के दायरे में लाया जा सके।
