BSF और NCB का ज्वाइंट ऑपरेशन, अमृतसर में नशा तस्कर गिरफ्तार; हेरोइन बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की संयुक्त टीम ने सुनियोजित अभियान में अमृतसर जिले से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हेरोइन के दो पैकेट बरामद किए गए हैं, जिनका कुल वज़न लगभग 810 ग्राम है।

बीएसएफ और एनसीबी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अमृतसर जिले के लोपोके गाँव स्थित एक मकान में नशा छुपा कर रखा गया है। इस विश्वसनीय इनपुट के आधार पर दोनों एजेंसियों की टीम ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान संदिग्ध मकान से 2 पैकेट हेरोइन बरामद हुई। बरामदगी के साथ ही मौके से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया।