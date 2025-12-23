अमृतसर में पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा भेजी 12 किलो हेरोइन जब्त, तस्करों की तलाश तेज
बीएसएफ और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने अमृतसर में 12 किलो हेरोइन बरामद की है। यह हेरोइन पाकिस्तान से भेजी गई थी। सुरक्षा एजेंसियां हेरोइन लेने आने वाल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल के जवान और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मंगलवार की सुबह पाकिस्तान से भेजी गई 12 किलो हेरोइन बरामद की है।
सुरक्षा एजेंसियां इस कंसाइनमेंट को उठाने पहुंचने वाले तस्करों की भी तलाश कर रही है। पता चला है कि टास्क फोर्स ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
उनके मोबाइल भी कब्जे में लिए गए हैं। दोनों एजेंसियों को पता चला था कि हेरोइन की कंसाइनमेंट को ड्रोन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र लोपोके मैं गिराया गया है।
इसके बाद संयुक्त अभियान के तहत बीएसएफ और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने इस कंसाइनमेंट को बरामद कर लिया।
