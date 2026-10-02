अमृतसर में गली में बच्ची को देख महिला की हैवानियत जागी! घसीट-घसीटकर बेरहमी से पीटा, Video वायरल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के जोड़ा फाटक स्थित धर्मपुरा इलाके में एक महिला ने घर लौट रही बच्ची को घसीट घसीट कर पीटने की घटना सामने आई है। सारा घटनाक्रम CCTV कैमरे में कैद है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि मारपीट करने वाली महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं है। परिवार ने सरकार और पुलिस कमिश्नर से इंसाफ की गुहार लगाते हुए महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

फिलहाल, घटना को लेकर कोई कारण पता नहीं लग सका है। पीड़ित 5 वर्षीय मासूम की मां प्रियंका ने बताया कि वह अपने पति पंकज और बेटी मान्यता के साथ धर्मपुरा इलाके में रहती है। पति किसी तरह मेहनत मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। ये घटना वीरवार की रात उन्होंने बेटी को घर का सामान लाने के लिए घर के पास एक दुकान पर भेजा था।