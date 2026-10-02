अमृतसर में सड़क किनारे पार्क की गई बसों में अचानक लगी आग; कारण जानने में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में बस स्टैंड के नजदीक राम तलाई चौक के पास वीरवार की देर रात पार्क की गई निजी कंपनी की दो बसें आग की चपेट में आग गईं। आग ने पहले एक बस को लगी। लेकिन देखते ही देखते दूसरी बस भी उसकी चपेट में आ गई। आग इतनी भयानक थी की आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों को दो घंटे लगे।

अभी आग के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन पुलिस इसके कारणों की जांच में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि ये घटना पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकती है। पुलिस घटना की सीसीटीवी जुटाने में जुट गई है।