चितकारा यूनिवर्सिटी हंगामे पर पुलिस का एक्शन, उकसाने और माहौल बिगाड़ने वाले दो साजिशकर्ता दबोचे

जागरण संवाददाता, पटियाला। चितकारा यूनिवर्सिटी, राजपुरा में 25-26 सितंबर की मध्यरात्रि को छात्रों द्वारा किए गए हंगामे की घटना के संबंध में पटियाला पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक अफवाहें फैलाकर छात्रों को भड़काने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान हिमांशु निवासी नंगल और आर्यन निवासी अंबाला के रूप में हुई है।

इस घटना के बाद इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए थाना बनूड़ में एफआईआर दर्ज की गई थी और बड़े स्तर पर जांच शुरू की गई थी। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान छात्रों और अन्य शरारती तत्वों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलाए गए झूठे संदेशों तथा सोशल मीडिया गतिविधियों की भी गहनता से जांच की गई।