Punjab Crime: अजनाला में साले बने कातिल, चाकू मारकर कर दी जीजा की हत्या; पुलिस जांच जारी
अमृतसर के अजनाला में एक व्यक्ति की उसके सालों ने किरचों से गोदकर हत्या कर दी। संदीप सिंह नामक इलेक्ट्रीशियन का विवाह परमजीत कौर से हुआ था लेकिन दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। परमजीत के भाइयों सत्ता सिंह और अमन सिंह ने बदला लेने के लिए संदीप पर हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता,अमृतसर। थाना अजनाला के अधीन पड़ते गांव लालवाला में दंपती में हुए विवाद को लेकर दो युवकों ने अपने बहनोई पर किरचों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने संदीप सिंह के शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों के हवाले कर दिया है।
थाना प्रभारी हरचंद सिंह ने बताया कि भिंडीसैदां के गांव टणाना निवासी सत्ता सिंह और अमन सिंह (दोनों भाई) के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें रवाना की गई हैं।
लालवाला गांव निवासी हरिंदर सिंह ने थाना अजनाला की पुलिस को बताया कि उनका बेटा संदीप सिंह पेशे से इलेक्ट्रीशियन था। लगभग चार साल पहले उसकी शादी भिंडीसैदां की परमजीत कौर के साथ हुई थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में किसी ना किसी बात को लेकर विवाद रहने लगा था। इस बीच परमजीत कौर ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन बच्चों के जन्म के बावजूद परमजीत कौर के व्यवहार में किसी तरह का अंतर नहीं आया। किसी ना किसी बात को लेकर बहू परमजीत कौर बेटे संदीप के साथ विवाद करती रहती।
पीड़ित ने बताया कि पंद्रह दिन पहले परमजीत ने घर में पति के साथ विवाद किया और झगड़ा करके मायके चली गई। इस बात का पता जब परमजीत कौर के दो भाइयों सत्ता सिंह और अमन सिंह को लगा तो वह गुस्से में आ गए। दोनों अपने बहनोई से बदला लेने और सबक सिखाने की योजना बनाने लगे। शुक्रवार की शाम संदीप अपनी इलेक्ट्रीशियन की दुकान बंद करके तलवंडी राय दादू से घर लौट रहा था। दोनों ने रास्ते में उसे घेर लिया और मारपीट करने लगे।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि सत्ता और अमन ने छुरी और किरच से संदीप सिंह की छाती पर कई वार कर जख्मी कर दिया। इसके बाद आरोपित फरार हो गए। काफी देर तक जब बेटा घर नहीं लौटा तो वह अपने भतीजे गुरमीत को साथ लेकर तलाशने चले गए। रास्ते में बेटा संदीप लहूलुहान पड़ा था। सवारी का बंदोबस्त कर उसे अजनाला के अस्पताल में दाखिल करवाया। जहां उसकी मौत हो गई।
