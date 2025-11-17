अमृतसर में नेत्रहीन लड़की के साथ हैवानियत, ग्राम पंचायत सदस्य पर दुष्कर्म का आरोप; तलाश में जुटी पुलिस
अमृतसर के रमदास थाना क्षेत्र में एक नेत्रहीन युवती के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। गांव के ही पंचायत सदस्य अर्शदीप सिंह पर आरोप है कि उसने पीड़िता के घर में घुसकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना रमदास के एक गांव में नेत्रहीन युवती से गांव के ही युवक ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो जांच के बाद पुलिस ने गांव के ही पंचायत सदस्य अर्षदीप सिंह के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज कर लिया है।
एएसआई नरिंदर कौर ने बताया कि आरोपित की धरपकड़ जारी है। पता चला है कि पीड़िता का मेडिकल भी करवाया गया है, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि भी हो चुकी है।
पीड़िता (25) ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ घर में रहती है। शनिवार को वह अपनी भतीजी के साथ घर में अकेली थी। जबकि परिवार के सभी सदस्य मेहनत मजदूरी के लिए चले गए। पीड़िता ने बताया कि बचपन में ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी।
तब से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। वह अंदाजे से ही घर में सभी काम कर लेती है। कुछ देर बाद भतीजी घर से बाहर खेलने चली गई। शाम चार बजे के करीब गांव की पंचायत का सदस्य अर्शदीप उनके घर में घुस आया।
जब दरवाजे पर कुछ आहट सुनाई दी तो उसने आवाज लगाकर पूछा कि दरवाजे पर कौन है। उसकी आवाज सुनकर आरोपित ने आवाज दी कि वह उनके घर आया है। पीड़िता ने बताया कि अर्शदीप की आवाज सुनकर उसने जवाब दिया कि वह घर में अकेली है और वह (अर्शदीप) उनके घर से चला जाए। इसके बाद कोटली ने दरवाजे की कुंडी लगा ली और उसके पास पहुंच कर जबरदस्ती करने लगा।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि पंचायत सदस्य ने उसके साथ दुष्कर्म किया और शोर मचाने पर उनके घर से भाग गया। जब परिवार के सदस्य घर लौटे तो उसने सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस को शिकायत की गई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
