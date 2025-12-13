Language
    जिला परिषद चुनाव से पहले भाजपा प्रत्याशियों को मिल रही धमकियां, अमृतसर पार्टी प्रधान का दावा

    By Hardeep Randhawa Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:23 PM (IST)

    भाजपा अमृतसर के अध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू ने ब्लॉक समिति चुनाव को लेकर आप सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प ...और पढ़ें

    अमृतसर भाजपा प्रधान हरविंदर संधू।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। भाजपा अमृतसरअध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू ने ब्लॉक समिति चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि आप सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर विपक्षी प्रत्याशियों को डराने-धमकाने का प्रयास कर रही है।

    हरविंदर सिंह संधू ने कहा कि अमृतसर शहरी के अंतर्गत आने वाली चार ब्लॉक समिति सीटों पर भाजपा प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा उम्मीदवार जहां-जहां जनता के बीच जा रहे हैं, वहां उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। इससे साफ है कि जनता अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर पूरा भरोसा जता रही है।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जो वादे किए थे, उन्हें काफी हद तक पूरा किया गया है। भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, यही कारण है कि जनता का विश्वास पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। हरविंदर सिंह संधू ने दावा किया कि भाजपा प्रत्याशियों की जीत तय है।

    राज्य सरकार को जनता वोट नहीं देना चाहती

    भाजपा जिलाध्यक्ष ने आगे कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार को यह भली-भांति पता चल चुका है कि इस बार उसकी हार निश्चित है। पिछले लगभग पौने चार वर्षों के शासनकाल में सरकार जनता के हित में कोई ठोस काम नहीं कर सकी है, इसलिए जनता उन्हें वोट नहीं देगी।

    उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे विधानसभा उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था, वैसे ही ब्लॉक समिति चुनाव में भी ऐसा किया जा रहा है। हरविंदर सिंह संधू ने चुनाव आयोग से मांग की कि वह जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक समिति चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए।