जिला परिषद चुनाव से पहले भाजपा प्रत्याशियों को मिल रही धमकियां, अमृतसर पार्टी प्रधान का दावा

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भाजपा अमृतसरअध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू ने ब्लॉक समिति चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि आप सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर विपक्षी प्रत्याशियों को डराने-धमकाने का प्रयास कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरविंदर सिंह संधू ने कहा कि अमृतसर शहरी के अंतर्गत आने वाली चार ब्लॉक समिति सीटों पर भाजपा प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा उम्मीदवार जहां-जहां जनता के बीच जा रहे हैं, वहां उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। इससे साफ है कि जनता अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर पूरा भरोसा जता रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जो वादे किए थे, उन्हें काफी हद तक पूरा किया गया है। भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, यही कारण है कि जनता का विश्वास पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। हरविंदर सिंह संधू ने दावा किया कि भाजपा प्रत्याशियों की जीत तय है।

राज्य सरकार को जनता वोट नहीं देना चाहती भाजपा जिलाध्यक्ष ने आगे कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार को यह भली-भांति पता चल चुका है कि इस बार उसकी हार निश्चित है। पिछले लगभग पौने चार वर्षों के शासनकाल में सरकार जनता के हित में कोई ठोस काम नहीं कर सकी है, इसलिए जनता उन्हें वोट नहीं देगी।