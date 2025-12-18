खिलौने वाली पिस्तौल से देते थे लूटपाट को अंजाम, तरनतारन से दो आरोपी गिरफ्तार
तरनतारन में लूटपाट की घटनाओं से दहशत थी। पुलिस ने राहुल कुमार और शमशेर सिंह को गिरफ्तार किया, जिनके पास से बिना नंबर की स्कूटी, दातर और खिलौना पिस्तौल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, तरनतारन। तरनतारन शहर में कई दिनों से लूटपाट की वारदातों से आतंक मचा हुआ था। थाना सिटी के प्रभारी अमरीक सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा मोहल्ला नानकसर से संबंधित राहुल कुमार उर्फ बिल्ली व शमशेर सिंह उर्फ शेरा को बिना नंबरी स्कूटरी, एक दातर व खिलौना पिस्तौल समेत दबोच लिया।
उनके खिलाफ केस दर्ज करके पड़ताल अमल में लाई गई। जिस दौरान दोनों ने शहर में हुई कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की। गुरुवार को दोनों को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
सब डिविजन तरनतारन के डीएसपी सुखबीर सिंह ने बताया कि चीफ मेडिकल स्टोर के मालिक सुरिंदर कुमार को रात करीब दस बजे गुरु तेग बहादर नगर समीप रोक कर आठ हजार रुपये की राशि लूटी।
इसी तरह जंडियाला रोड स्थित करियाना व्यापारी से नकदी लूटी। अनमोल मेडिकल स्टोर से नकदी लूटने के अलावा चौक चार खंभा समीप महिला से सोने की चैन झपटी गई। गांव केरोवाल समीप दुकानदार से 30 हजार की नकदी छीनी गई।
उक्त वारदातों के चलते इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो रहा था। डीएसपी ने बताया कि थाना सिटी के प्रभारी अमरीक सिंह द्वारा विभिन्न पुलिस टीमें गठित करके बुधवार को नाकाबंदी करवाई गई।
जिस दौरान स्कूटरी पर सवार दो लोगों को रोक कर दस्तावेज मांगे। पड़ताल में पाया गया कि उक्त स्कूटरी चोरी की है। तलाशी लेने पर एक खिलौना पिस्तौल व एक दातर की बरामदगी हुई।
बाद में आरोपितों की पहचान राहुल कुमार उर्फ बिल्ली पुत्र सुरिंदर सिंह निवासी गली माता काली वाली, शमशेर सिंह उर्फ शेरा पुत्र रविंदर सिंह गली लाडे वाली (मोहल्ला नानकसर) तरनतारन के तौर पर हुई। दोनों को अदालत में पेश करके गहनता से पूछताछ की जा रही है।
