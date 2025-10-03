अमृतसर में CM भगवंत मान ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन की शादी में की शिरकत, नवविवाहित जोड़े को दिया आशीर्वाद

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। अमृतसर क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल की शादी में पहुंचकर सीएम भगवंत मान ने विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। पूर्व मंत्री अनिल जोशी, विधायक जीवनजोत कौर व परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे

कोमल शर्मा की शादी लुधियाना के व्यवसायी कवलजीत सिंह ओबरॉय के बेटे लोविश ओबरॉय के साथ हो रही है। दोनों अमृतसर के एक गुरुद्वारे में पारंपरिक समारोहों के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधें। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। सुरक्षा को देखते हुए सिक्योरिटी के प्रबंध भी कड़े कर दिए गए हैं।