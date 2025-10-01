बाबा रामदेव ने श्री हरिमंदिर साहिब में टेका मत्था, बाढ़ पीड़ितों के लिए SGPC को दिया एक करोड़ का दान

योग गुरु बाबा रामदेव ने अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था टेका। एसजीपीसी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने उन्हें सम्मानित किया। बाबा रामदेव ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए एसजीपीसी को एक करोड़ रुपये की सहायता राशि दी। उन्होंने कहा कि यह राशि गुरु की सेवा है और पंजाब के लोगों ने आपदा का साहस से सामना किया है।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के संस्थापक व योग गुरु बाबा रामदेव ने बुधवार को विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। उन्होंने पवित्र परिक्रमा के दर्शन किए और कुछ समय वहां रुक कर कीर्तन भी श्रवण किया।

एसजीपीसी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने बाबा रामदेव को धार्मिक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बाबा रामदेव ने बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एसजीपीसी को एक करोड़ रुपये की सहायता राशि भी दी।

बाबा रामदेव ने कहा कि एसजीपीसी सिखों की सर्वोच्च संस्था है। उनके द्वारा दी गई सहायता राशि मायने नहीं रखती, यह केवल गुरु की सेवा है। पंजाब में आई प्राकृतिक आपदा का पंजाब के लोगों ने साहस से सामना किया है। इस संकटकाल में एक दूसरे की सहायता करना हम सबका धर्म है। आज पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है।