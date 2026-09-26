सीमा पार साजिश नाकाम! ISI के इशारे पर अमृतसर में ड्रोन से गिराई 2 AK राइफल और हेरोइन जब्त, तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पड़ोसी देश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहां बैठे तस्करों की ओर से राज्य की शांति बिगाड़ने और युवाओं को नशे की दलदल में धकेलने की एक और खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अमृतसर की सीमावर्ती पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीमा पार से ड्रोन के जरिए गिराए गए स्वचालित हथियारों और भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ 3 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

पकड़े गए आरोपियों में एक दंपति भी शामिल है, जो पिछले 4 सालों से इस काले कारोबार में सक्रिय था। पुलिस द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई में तस्करों के कब्जे से 1 एके-47 राइफल, 1 एके-56 राइफल, 3 मैगजीन, 12 कारतूस और 10 किलो से अधिक हेरोइन की विशाल खेप बरामद की गई है।

इसके अलावा आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जिनका उपयोग वे सरहद पार बैठे अपने आकाओं से संपर्क साधने के लिए करते थे। पुलिस की प्राथमिक पड़ताल में सामने आया है कि ये घातक हथियार राज्य में किसी बड़ी वारदात और टारगेट किलिंग की नीयत से मंगवाए गए थे।

इसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने रास्ते में नाकाबंदी कर शनिवार सुबह घेराबंदी की और दोनों बैगों के साथ तीनों को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लगातार पाक तस्करों से जुड़े हुए थे।