अमृतसर में सीआईए दफ्तर में एएसआई की संदिग्ध मौत, लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली थी गोली; पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के सीआईए-2 दफ्तर में शुक्रवार को एक एएसआई की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान एएसआई जतिंदर सिंह के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, घटना के बाद पुलिस अधिकारियों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि एएसआई को लगी गोली उनकी अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली है।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली क्यों और कैसे चली। ये आत्महत्या का प्रयास था या किसी और वजह से यह घटना हुई, इसकी जांच जारी है। पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं से मामले की छानबीन कर रही है।