Amritsar News: हथियार तस्करी का भंडाफोड़, 15 पिस्तौल के साथ 7 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर कमिशनरेट पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के सात सदस्यों को शुक्रवार की दोपहर गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 15 पिस्तौल और 15 मैगजीन बरामद कर केस दर्ज किया गया है।

सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की धरपकड़ जारी है। उनहोंने बताया कि यह सारे हथियार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ द्वारा भेजे गए हैं।

पुलिस ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान शमशेर सिंह, अमनदीप सिंह, बलविंदर सिंह, गुरदेव सिंह, करणप्रीत सिंह, हरमन सिंह और एक नाबालिग के रूप में बताई है। आरोपितों ने यह हथियारों की खेप गैंगस्टरों को मुहैया करवानी थी।

पुलिस आरोपितों के मोबाइल भी खंगाल रही है। जांच में पता चला है कि आरोपित पाकिस्तानी तस्कर के संपर्क में हैं और व्हाट्सएप के जरिए उससे हथियार मंगवा रहे थे। यह खेप अलग-अलग समय में पाक से ड्रोन द्वारा भारतीय हद में गिराई गई।