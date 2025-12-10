Language
    मीडिया में बयानबाजी कर बुरी फंसी सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर, अब पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने भेजा मानहानि का नोटिस

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:48 PM (IST)

    पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस उनके मीडिया इंटरव्यू में अनिल जोशी के ...और पढ़ें

    पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने नवजोत कौर सिद्धू को भेजा मानहानि का नोटिस।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को कानूनी नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 9 दिसंबर 2025 को उनके मीडिया इंटरव्यू में अनिल जोशी के खिलाफ कथित झूठे और अपमानजनक बयानों के लिए भेजा गया है। नोटिस न्यू चंडीगढ़ के वकील सौमन सिंह गिल और रितिश वत्स ने जारी किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोटिस में कहा गया है कि अनिल जोशी पंजाब के वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं, जो 2007-2012 और 2012-2017 तक अमृतसर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक तथा 2012-2017 तक कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने कभी राजनीतिक पद या पार्टी सदस्यता के लिए पैसे नहीं दिए, न ही कांग्रेस में शामिल होने या शिरोमणि अकाली दल में जाने के लिए कोई भुगतान किया।

    नवजोत कौर सिद्धू ने मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर दावा किया कि जोशी ने कांग्रेस जॉइन करने के लिए पैसे दिए और अब पार्टी से नाराज होकर अकाली दल में जा रहे हैं, जो पूरी तरह झूठा है।

    7 दिन में जवाब देने की चेतावनी

    नोटिस में मांग की गई है कि सिद्धू तत्काल ऐसे बयानों को बंद करें, सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगें और उन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्पष्ट रूप से खंडन करें जहां बयान दिए गए। माफी प्रमुख न्यूज चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर प्रमुखता से प्रकाशित हो।

    7 दिनों के अंदर अनुपालन न करने पर आपराधिक मानहानि मुकदमा और क्षतिपूर्ति के सिविल उपाय किए जाएंगे। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से हॉली सिटी, अमृतसर स्थित उनके घर भेजा गया है।