अमृतसर के जश्नदीप सिंह बने लेफ्टिनेंट, एक ही परिवार की तीसरी पीढ़ी, जिसने चुनी भारतीय सेना

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के युवा जश्नदीप सिंह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। खास बात यह है कि जश्नदीप सिंह अपने परिवार की लगातार तीसरी पीढ़ी हैं, जिन्होंने देश की सेवा के लिए भारतीय सेना को चुना है। उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ परिवार व शहर में खुशी छाई है।

लेफ्टिनेंट बनने के बाद जब जश्नदीप सिंह अपने घर पहुंचे तो परिवार और इलाके के लोगों ने ढोल-नगाड़ों और भांगड़े के साथ उनका भव्य स्वागत किया। घर का माहौल खुशी, गर्व और भावनाओं से भरा हुआ नजर आया। मीडिया से बातचीत में लेफ्टिनेंट जश्नदीप सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि उनके लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों है। उन्होंने बताया कि इस सफलता के पीछे माता-पिता और परिवार का बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया।

युवाओं को देश सेवा करने की अपील जश्नदीप सिंह ने पंजाब के युवाओं से अपील की कि मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें और देश की सेवा के लिए सेना में शामिल हों। जश्नदीप सिंह के पिता भूपिंदर सिंह, जो खुद भारतीय सेना में 30 साल तक सूबेदार मेजर के पद पर सेवा दे चुके हैं, ने कहा कि आज युवाओं का सेना की ओर बढ़ता रुझान देश के लिए शुभ संकेत है।