अमृतसर के जश्नदीप सिंह बने लेफ्टिनेंट, एक ही परिवार की तीसरी पीढ़ी, जिसने चुनी भारतीय सेना

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:46 PM (IST)

    अपनी मां के साथ जश्नदीप सिंह।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के युवा जश्नदीप सिंह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। खास बात यह है कि जश्नदीप सिंह अपने परिवार की लगातार तीसरी पीढ़ी हैं, जिन्होंने देश की सेवा के लिए भारतीय सेना को चुना है। उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ परिवार व शहर में खुशी छाई है।

    लेफ्टिनेंट बनने के बाद जब जश्नदीप सिंह अपने घर पहुंचे तो परिवार और इलाके के लोगों ने ढोल-नगाड़ों और भांगड़े के साथ उनका भव्य स्वागत किया। घर का माहौल खुशी, गर्व और भावनाओं से भरा हुआ नजर आया।

    मीडिया से बातचीत में लेफ्टिनेंट जश्नदीप सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि उनके लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों है। उन्होंने बताया कि इस सफलता के पीछे माता-पिता और परिवार का बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया।

    युवाओं को देश सेवा करने की अपील

    जश्नदीप सिंह ने पंजाब के युवाओं से अपील की कि मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें और देश की सेवा के लिए सेना में शामिल हों। जश्नदीप सिंह के पिता भूपिंदर सिंह, जो खुद भारतीय सेना में 30 साल तक सूबेदार मेजर के पद पर सेवा दे चुके हैं, ने कहा कि आज युवाओं का सेना की ओर बढ़ता रुझान देश के लिए शुभ संकेत है।

    मां को बेटे की सफलता पर गर्व

    लेफ्टिनेंट की माता ने भी बेटे की सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि उनके बेटे ने कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। उन्हें उम्मीद है कि पंजाब के और युवा इससे प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए आगे आएंगे। उन्हें खुशी है कि वह अपने शहर के युवाओं के लिए एक मिसाल बने हैं।

     