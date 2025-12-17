अमृतसर में महिला ने फंदा लगा की आत्महत्या, ससुर पर शारीरिक उत्पीड़न के आरोप, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के छेहर्टा इलाके से एक विवाहिता द्वारा सुसाइड का मामला सामने आया है। मृतका के मायका पक्ष ने ससुर पर शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगा दिए हैं। विवाहिता की पहचान अनु के तौर पर हुई है। 32 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर अपना जीवन खत्म किया।

घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि महिला अपने ससुर की कथित प्रताड़ना से मानसिक रूप से परेशान थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया।परिजनों के अनुसार अनु की शादी खंडवाले क्षेत्र में हुई थी और उसका एक चार साल का बच्चा भी है।

अनु का पति दुबई में नौकरी करता है और लंबे समय से वहीं रह रहा था, जबकि अनु अपने ससुराल में ही रह रही थी। अनु का ससुर उस पर गलत नीयत रखता था और उसने कथित तौर पर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की।

मानसिक व शारीरिक तौर पर हुई प्रताड़ित परिजनों का आरोप है कि इसी मानसिक और कथित शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर अनु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही परिवार मौके पर पहुंचा और कानूनी प्रक्रिया को शुरू करवाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

ससुर को पकड़ा, जांच जारी प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने मृतका के ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।