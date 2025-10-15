पाकिस्तानी ड्रोन से हथियार-अफीम की तस्करी का खेल, अमृतसर में 10 पिस्तौल के साथ धराए तीन तस्कर

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से दस पिस्तौल, दस मैगजीन और आधा किलो अफीम बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, हथियारों की यह खेप पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में गिराई थी। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अमृतसर से दस पिस्तौल और आधा किलो अफीम सहित तीन गिरफ्तार (फोटो: जागरण)