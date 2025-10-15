Language
    पाकिस्तानी ड्रोन से हथियार-अफीम की तस्करी का खेल, अमृतसर में 10 पिस्तौल के साथ धराए तीन तस्कर

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से दस पिस्तौल, दस मैगजीन और आधा किलो अफीम बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, हथियारों की यह खेप पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में गिराई थी। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    अमृतसर से दस पिस्तौल और आधा किलो अफीम सहित तीन गिरफ्तार (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया हैl आरोपितों के कब्जे से 10 पिस्टल, 10 मैगजीन और आधा किलो अफीम बरामद की गई हैl

    हथियारों की यह खेत कुछ दिन पहले पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन के मार्फत भारतीय हद में गिराई थीl पुलिस मामले की जांच में जुटी हैl थाना सदर की पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ असला एक्ट और नशा तस्करी के आरोप में केस दर्ज कर लिया हैl इसी तरह अमृतसर देहात पुलिस ने दो पिस्टल के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया हैl सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है