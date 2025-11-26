Language
    BSF और पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, अमृतसर में IED के साथ दो आतंकी पकड़े

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने अमृतसर में एक संयुक्त अभियान में दो आतंकवादियों को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के बेहतर समन्वय का परिणाम है। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों से पूछताछ जारी है ताकि उनके नेटवर्क और मंसूबों का पता लगाया जा सके।

    अमृतसर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने दो आतंकी गिरफ्तार किए। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। बीएसएफ व पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के नापाक इरादे को विफल कर अमृतसर में ढाई किलो आईडी सहित दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। फाजिल्का में भी दो युवकों को दो हैंड ग्रेनेड, एक पिस्तौल, मैगजीन व कारतूस सहित पकड़ा है।

    इसी तरह सीमावर्ती जिलों अमृतसर, तरनतारन व फिरोजपुर में भी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये मंगवाई 10 किलो हेरोइन, पिस्टल व कारतूस बरामद किए हैं। पांच ड्रोन भी बरामद किए गए हैं।

    पुलिस को सूचना थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने दिल्ली में हुए धमाके के बाद फिर विस्फोटक भेजने शुरू कर दिया है। इसके बाद अमृतसर पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी।

    मंगलवार देर रात दो आतंकी मोटरसाइकिल पर सवार आइईडी उठाने घर से सीमा की तरफ निकले तो पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान इनके कब्जे से एक आइईडी बरामद की गई है, जिसका वजन करीब ढाई किलो था।

    फाजिल्का में हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़े गए युवकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान से मंगवाए थे। स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल के अधिकारियों ने बताया कि दो युवक गांव टाहलीवाला निवासी प्रभजीत सिंह व गांव ढाणी प्रेम सिंह निवासी विक्रम आपस में रिश्तेदार हैं।

    फाजिल्का के एसएसपी गुरमीत सिंह ने बताया कि सोमवार को बीएसएफ के साथ चलाए जा रहे संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान गांव टाहलीवाला के निकट दो तस्करों करनैल सिंह व गुरप्रीत सिंह को भी काबू किया गया था।

    दोनों ने स्वीकार किया कि वह पाकिस्तान में बैठे तस्करों से ड्रोन के जरिये तीन दिन पहले हेरोइन की खेप मंगवाई है। इसे बलविंदर सिंह वासी चक्क टाहलीवाला के घर एक पेड़ के निकट छिपाकर रखा था। बलविंदर के घर रेड की गई तो वह फरार हो गया।

    तलाशी में लगभग दस पैकेटों में पांच किलो 414 ग्राम हेरोइन, एक चाइना मेड पिस्तौल, चार मैगजीन व 12 कारतूस बरामद किए गए। तरनतारन के गांव हवेलियां के पास खेत से एक व अमृतसर के गांव चक अल्लाबख्श में खेत से 3 ड्रोन बरामद किए।

    फाजिल्का जिले के गांव धानी फूला सिंह में भी खेत से ड्रोन व 1.065 हेरोइन किलोग्राम बरामद की गई। इसी तरह एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने जलालाबाद क्षेत्र से एक नाबालिग सहित दो नशा तस्करों को चार किलो 100 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया गया है। इनके दो साथी फरार हो गए।