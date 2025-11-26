BSF और पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, अमृतसर में IED के साथ दो आतंकी पकड़े

जागरण संवाददाता, अमृतसर। बीएसएफ व पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के नापाक इरादे को विफल कर अमृतसर में ढाई किलो आईडी सहित दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। फाजिल्का में भी दो युवकों को दो हैंड ग्रेनेड, एक पिस्तौल, मैगजीन व कारतूस सहित पकड़ा है।

इसी तरह सीमावर्ती जिलों अमृतसर, तरनतारन व फिरोजपुर में भी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये मंगवाई 10 किलो हेरोइन, पिस्टल व कारतूस बरामद किए हैं। पांच ड्रोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने दिल्ली में हुए धमाके के बाद फिर विस्फोटक भेजने शुरू कर दिया है। इसके बाद अमृतसर पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी। मंगलवार देर रात दो आतंकी मोटरसाइकिल पर सवार आइईडी उठाने घर से सीमा की तरफ निकले तो पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान इनके कब्जे से एक आइईडी बरामद की गई है, जिसका वजन करीब ढाई किलो था।

फाजिल्का में हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़े गए युवकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान से मंगवाए थे। स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल के अधिकारियों ने बताया कि दो युवक गांव टाहलीवाला निवासी प्रभजीत सिंह व गांव ढाणी प्रेम सिंह निवासी विक्रम आपस में रिश्तेदार हैं।

फाजिल्का के एसएसपी गुरमीत सिंह ने बताया कि सोमवार को बीएसएफ के साथ चलाए जा रहे संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान गांव टाहलीवाला के निकट दो तस्करों करनैल सिंह व गुरप्रीत सिंह को भी काबू किया गया था। दोनों ने स्वीकार किया कि वह पाकिस्तान में बैठे तस्करों से ड्रोन के जरिये तीन दिन पहले हेरोइन की खेप मंगवाई है। इसे बलविंदर सिंह वासी चक्क टाहलीवाला के घर एक पेड़ के निकट छिपाकर रखा था। बलविंदर के घर रेड की गई तो वह फरार हो गया।

तलाशी में लगभग दस पैकेटों में पांच किलो 414 ग्राम हेरोइन, एक चाइना मेड पिस्तौल, चार मैगजीन व 12 कारतूस बरामद किए गए। तरनतारन के गांव हवेलियां के पास खेत से एक व अमृतसर के गांव चक अल्लाबख्श में खेत से 3 ड्रोन बरामद किए।