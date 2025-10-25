अमृतसर में ISI के खूंखार आतंकी 'टिड्डी' गिरफ्तार, IED और पिस्तौल बरामद; 4 साल से रच रहा था बड़ी साजिश
अमृतसर में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने मनप्रीत सिंह उर्फ टिड्डी नामक एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से दो आईईडी, पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं। जांच में पता चला है कि मनप्रीत के आईएसआई से संबंध हैं और वह पिछले चार साल से उनके लिए काम कर रहा था। यह गिरफ्तारी कोटला तरखाना गांव के पास हुई। पुलिस ने पहले भी कई आतंकियों को गिरफ्तार किया है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल ने मनप्रीत सिंह उर्फ टिड्डी नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो आइईडी, पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
पता चला है कि आरोपित मनप्रीत सिंह के आइएसआई के साथ संबंध हैं और वह पिछले चार साल से आइएसआइ के लिए काम कर रहा है। यह बरामदगी पुलिस ने कोटला तरखाना गांव के पास से की है। यह गांव थाना कत्थूनगल के अधीन पड़ता है। इससे पहले पुलिस आरपीजी सहित आतंकियों को काबू कर चुकी है। यही नहीं तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर छह ग्रेनेड भी बरामद किए जा चुके हैं।
