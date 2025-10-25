अमृतसर में ISI के खूंखार आतंकी 'टिड्डी' गिरफ्तार, IED और पिस्तौल बरामद; 4 साल से रच रहा था बड़ी साजिश

जागरण संवाददाता, अमृतसर। स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल ने मनप्रीत सिंह उर्फ टिड्डी नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो आइईडी, पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

पता चला है कि आरोपित मनप्रीत सिंह के आइएसआई के साथ संबंध हैं और वह पिछले चार साल से आइएसआइ के लिए काम कर रहा है। यह बरामदगी पुलिस ने कोटला तरखाना गांव के पास से की है। यह गांव थाना कत्थूनगल के अधीन पड़ता है। इससे पहले पुलिस आरपीजी सहित आतंकियों को काबू कर चुकी है। यही नहीं तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर छह ग्रेनेड भी बरामद किए जा चुके हैं।