अमृतसर में ISI के भेजे चार पिस्तौल सहित तस्कर गिरफ्तार, विस्फोटकों की तलाश

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सीमा पार से हथियारों की बड़ी खेप भारतीय सीमा में पहुंचाई है। इस इनपुट के बाद पुलिस ने बुधवार की सुबह बीएसएफ के साथ संयुक्त रूप से सीमावर्ती क्षेत्र घरिंडा और रमदास में तलाशी अभियान चलाया।

दोपहर को पुलिस ने आइएसआइ की तरफ से भेजे गए चार ग्लॉक पिस्तौल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने यह हथियार माझा और दोआबा क्षेत्र में गैग्स्टरों को सप्लाई करने थे। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि आइएसआइ ने सीमावर्ती क्षेत्रों घरिंडा, रमदास और लोपोके में विस्फोटक की बड़ी खेप भी गिराई है।

बुधवार को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ने दिन भर तलाशी अभियान चलाया। गिरफ्तार किए गए आरोपित ने पूछताछ में बताया किया कि बरामद पिस्तौल आइएसआइ ने ड्रोन के जरिये के सीमावर्ती क्षेत्र में गिराई थी। सीमा पार से विस्फोटक की खेप भी भेजी है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां वीरवार को फिर तलाशी अभियान चला सकती हैं।

वारदात के लिए माझा और दोआबा में गैंग्स्टरों को करनी थी सप्लाई