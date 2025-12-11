Language
    अमृतसर में ISI के भेजे चार पिस्तौल सहित तस्कर गिरफ्तार, विस्फोटकों की तलाश

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:34 AM (IST)

    पंजाब के अमृतसर में आइएसआइ के भेजे चार पिस्तौल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि सीमा पार से हथियारों की तस्करी हो रही ह

    अमृतसर में ISI के भेजे चार पिस्तौल सहित तस्कर गिरफ्तार, विस्फोटकों की तलाश (File Photo)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सीमा पार से हथियारों की बड़ी खेप भारतीय सीमा में पहुंचाई है। इस इनपुट के बाद पुलिस ने बुधवार की सुबह बीएसएफ के साथ संयुक्त रूप से सीमावर्ती क्षेत्र घरिंडा और रमदास में तलाशी अभियान चलाया।

    दोपहर को पुलिस ने आइएसआइ की तरफ से भेजे गए चार ग्लॉक पिस्तौल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने यह हथियार माझा और दोआबा क्षेत्र में गैग्स्टरों को सप्लाई करने थे। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि आइएसआइ ने सीमावर्ती क्षेत्रों घरिंडा, रमदास और लोपोके में विस्फोटक की बड़ी खेप भी गिराई है।

    बुधवार को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ने दिन भर तलाशी अभियान चलाया। गिरफ्तार किए गए आरोपित ने पूछताछ में बताया किया कि बरामद पिस्तौल आइएसआइ ने ड्रोन के जरिये के सीमावर्ती क्षेत्र में गिराई थी। सीमा पार से विस्फोटक की खेप भी भेजी है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां वीरवार को फिर तलाशी अभियान चला सकती हैं।
    वारदात के लिए माझा और दोआबा में गैंग्स्टरों को करनी थी सप्लाई

    सीमावर्ती क्षत्रों से दो ड्रोन व दो किलो हेरोइन बरामद

    सीमा सुरक्षा बल ने भी सीमावर्ती क्षेत्रों से दो ड्रोन व दो किलो हेरोइन बरामद की है। फिरोजपुर सेक्टर में सर्च आपरेशन के दौरान गांव अली औलाख में खेत से एक ड्रोन और 380 ग्राम हेरोइन से भरा एक पैकेट बरामद किया। ड्रोन को पाकिस्तान की ओर से तस्करी के लिए भेजा गया था। फिरोजपुर पुलिस ने बीएसएफ के इंस्पेक्टर के बयान पर अज्ञात आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और एयर क्राफ्ट एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तरनतारन जिले के गांव कलस में भी एक ड्रोन तथा अमृतसर के गांव धन्नोए खुर्द में खेत से दो पैकेटों में 1.619 किलो हेरोइन बरामद की गई है।

     