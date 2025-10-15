अमृतसर में बड़ी गैंगवार की थी तैयारी, पुलिस ने गैंगस्टरों की साजिश पर फेरा पानी; हथियारों का जखीरा बरामद
अमृतसर पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से छह विदेशी पिस्तौल, ग्यारह मैगजीन और 111 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी पाकिस्तानी तस्करों से ड्रोन के माध्यम से हथियार प्राप्त करता था और गैंगवार की तैयारी में था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। बड़ी गैंगवार की तैयारी में जुटे गैंगस्टरों की छह विदेशी पिस्तौल, ग्यारह मैगजीन और 111 कारतूस सहित एक तस्कर को गिरफ्तार कर बदमाशों की चाल को पुलिस ने एक बार फिर नाकाम कर दिया है। उक्त हथियार किस गैंग के सदस्यों तक पहुंचाए जाने थे, इस बारे में अभी तक पता नहीं लग सका है। पुलिस ने आरोपित के मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
मंगलवार की शाम आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एसपी (डी) आदित्य वारियर और डीएसपी (डी) गुरिंदरपाल सिंह नागरा ने पकड़े गए आरोपित की पहचान अमृतसर (देहात) पुलिस के तरसिक्का थाने के अधीन पड़ते गांव डेयरी वाल निवासी अमरबीर सिंह के रूप में बताई है। एसपी ने बताया कि इनपुट मिले थे कि अमरबीर सिंह को पाकिस्तानी तस्करों द्वारा ड्रोन से हथियारों की खेप भेजी गई है, जिसे आरोपित ने अपने कब्जे में रखा है और वह मंगलवार को हथियारों को ठिकाने लगाने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर अमरबीर को काबू कर लिया और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से छह ग्लाक पिस्तौल, ग्यारह मैगजीन और 111 कारतूस बरामद किए हैं। इनमें 91 कारतूस 30 बोर और 20 कारतूस नाइन एमएम के हैं।
एसपी आदित्य वारियर ने बताया कि इस कड़ी से पहले स्पेशल सेल के सब इंस्पेक्टर सतविंदर सिंह की तरफ से घरिंडा थाने के अधीन पड़ते गांव दाउके निवासी जशनदीप सिंह उर्फ बुग्गी मैन और प्रभजीत सिंह उर्फ हप्पा को गिरफ्तार किया था। आरोपितों के कब्जे से तीन ग्लाक पिस्तौल (तीस बोर), चार मैगजीन और दस कारतूस बरामद किए थे। आरोपितों ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि उनके गिरोह में अमरबीर सिंह भी हथियारों की तस्करी कर रहा है। उक्त धरपकड़ के बाद पुलिस अमरबीर सिंह पर लगातार नजरें लगाए हुए थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।